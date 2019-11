García Linera responde a Camacho con la Biblia: "No aborrezcas a tu hermano"

El vicepresidente Álvaro García Linera, en conferencia de prensa, utilizó una Biblia para responder al presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien advirtió previamente que el texto sagrado volvería a Palacio de Gobierno.

García con una Biblia en mano, leyó dos pasajes bíblicos, el primero Levíticos 19:12 que a su criterio dice: "No aborrezcas a tu hermano en tu corazón".

Sin embargo, el versículo corresponde a Levíticos 19:17 y su texto completo dice: "No aborrezcas en tu corazón a tu hermano, sino corrígele y explícale abiertamente, para no caer en pecado por su causa".

El segundo pasaje al que hizo referencia fue Tesalonicenses 3:5: "Y el señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo".

El líder cívico acostumbra movilizarse con una Biblia en mano, cita pasajes en los cabildos e invita a pastores.

La segunda autoridad brindó una conferencia de aproximadamente una hora en la que responsabilizó al expresidente Carlos Mesa y el dirigente cívico por la violencia que estalló en el país tras los hechos del 20 de octubre.

"Señor Mesa, señor Camacho, basta de promover la violencia. Acepten la vía institucional y democrática, que es la auditoría de la OEA. No promuevan más violencia, no hagan daño a más gente, no provoquen más muerte", aseveró García Linera.

García Linera también se refirió a los hechos suscitados ayer en Cochabamba en la Alcaldía de Vinto y señaló que lo sucedido ayer pasará a la historia como el "día de la vergüenza".

"(...) El Gobierno está conteniendo y resistiendo las agresiones, no está sacando a las fuerzas a confrontar, simplemente contiene con una paciencia bíblica ante quienes provocan. El Gobierno no está atacando ni va a atacar, va a proteger la democracia, a la ciudadanía, si los perdedores no atacaran, se acaba el conflicto, el ataque viene de ellos “, dijo.

Sobre el fallecido de los enfrentamientos de Huayculi, Limbert Guzmán (20) aseguró que la causa fue la explosión de una bazuca de su propio bando con el cual realizaba bloqueos.

Bolivia vive la jornada 16 de paro indefinido nacional que inició después de los comicios del 20 de octubre por las denuncias de fraudes. Los conflictos en las urbes del país sumaron hasta hoy tres fallecidos y más de un centenar de heridos.