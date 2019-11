Camacho abre la polémica con la oposición y asegura que “no es, ni será candidato”

El dirigente cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, afirmó hoy tras distanciarse de la oposición política y el candidato Carlos Mesa, que “no es, ni será candidato” electoral.

“¿Saben por qué no me preocupa las críticas de lo que digo? Porque no tengo interés de nada, ¡No soy ni seré candidato!”, escribió en su cuenta de Facebook esta tarde.

Camacho acusó hoy al candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, de velar por su interés presidencial antes de seguir en defensa de la democracia. Tras las declaraciones Mesa aseguró que no caerá en la confrontación.

En cambio, el empresario y fundador de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina fue más enfático con el cívico cruceño.

Le decimos al amigo Camacho que respetamos lo que ha hecho hasta aquí, pero comete un error al atacar a Mesa y la oposición política. No es tiempo de pelear, sino de juntar todas las fuerzas por la democracia — Samuel Doria Medina (@SDoriaMedina) November 8, 2019

En respuesta Camacho respondió a través de sus redes sociales afirmando que le “¡da asco ver los intereses personales por encima de una nación!”

Cuestionó a los políticos y los instó a responder qué harán si es que la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) determina que el ganador de las eleciones es Evo Morales y no huboi fraude.

"Se aplazó la oposición y es el pueblo que ahora recupera la esperanza por sí solo!", sostuvo.