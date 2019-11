Canelas: Camacho usa la carta a Morales para buscar protagonismo político

El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, acusó al presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, de usar la carta de renuncia para el presidente Evo Morales como un pretexto para impulsar su "carrera electoral".

"Camacho no ofrece ninguna alternativa más que la búsqueda de protagonismo individual. Puede hacer llegar la carta con mecanismos que no generen violencia, pero él busca violencia y protagonismo personal. Con seguridad lo veremos en alguna papeleta electoral, pero no es responsable aumentar tus posibilidades electorales alimentando la violencia", reprochó.

La autoridad descartó una reunión entre el presidente Evo Morales y el cívico. “Es muy complicado que un jefe de Estado se reúna con quien da iniciativas por fuera del orden constitucional, de desestabilización y violencia”, declaró.

El Ministro señaló que la carta ya es pública y como Gobierno ya se conoce su contenido, Tiene "errores de redacción de primaria", dijo.

“Él ha dicho cosas del tipo... ‘la última cruzada es el día lunes, cuando salga el sol’, esa terminología es propia de una persona que no busca el entendimiento, no hay en la historia una cruzada que haya sido pacífica, él no tiene las condiciones para poner un ultimátum o decir cuando termina el mandato constitucional del presidente Evo Morales”, agregó.

El miércoles por la noche, el dirigente cívico cruceño llegó a La Paz para entregar una carta en la que pide la renuncia al Presidente, después de los conflictos sociales que atraviesa el país.