Ejecutiva de la Federación de Mujeres pide justicia por agresiones sufridas en movilización

El fotoperiodista de Página Siete, Gastón Brito, fue liberado tras ser conducido a la Fuerza de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz. Ver más Liberan a fotoperiodista de Página Siete tras ser conducido a la Felcc

El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, acusó al presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, de usar la carta de renuncia para el presidente Evo Morales como un pretexto... Ver más Canelas: Camacho usa la carta a Morales para buscar protagonismo político

Policías de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) se amotinaron hoy en Cochabamba. A la medida se sumaron varios departamentos, entre ellos, Sucre, Santa Cruz, Oruro. Ver más Tras motín en Cochabamba, otros departamentos se suman a la medida