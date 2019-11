Liberan a fotoperiodista de Página Siete tras ser conducido a la Felcc

El fotoperiodista de Página Siete, Gastón Brito, fue liberado tras ser conducido a la Fuerza de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz.

Brito, que cumplía una jornada laboral, señaló que efectivos policiales se acercaron como "control migratorio" y le mostraron la fotografía de un colega de otro medio de comunicación y pidieron información sobre esa persona.

"Me mostraron la foto de un colega fotógrafo para que le dé información sobre él; yo me he negado. (Luego) ha venido un coronel a decirme que le dé información; yo le dije que me preste su credencial (y) no tenía credencial así que le dije que no iba a dar ninguna información y decidieron traerme aquí a la Felcc", explicó.

La Direccion General de Migración (Digemig) comunicó a Página Siete que la institución no tiene nada que ver con la detención del reportero gráfico, ya que es un ciudadano boliviano.

"El colega fue detenido a causa de una denuncia realizada por otro ciudadano en redes sociales", señaló Digemig.

Ayer, Brito denunció en sus redes sociales que un infiltrado tomaba fotografías a los periodistas de distintos medios que cubren los conflictos en la sede de Gobierno.

Bolivia vive la tercera semana de conflictos tras las elecciones generales, que se llevaron a cabo el 20 de octubre. Las personas movilizadas denuncian fraude electoral y piden nuevas elecciones con otro Tribunal Electoral.