Camacho se aleja de políticos y dice que tuvieron oportunidad

Entre bloqueos, marchas y enfrentamientos entre grupos contrarios, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Camacho, en conferencia de prensa en La Paz, mostró distancia con los partidos políticos e indicó que tuvieron su oportunidad para recuperar la “democracia” y que ahora es el turno de los movimientos cívicos. Demandó al jefe de Estado, Evo Morales, recibir la carta de su dimisión el lunes en Palacio Quemado y dar una solución a la crisis que vive el país.

“Se aplazó la oposición y es el pueblo que ahora recupera la esperanza por sí solo”, afirmó.

Consultado sobre las diferencias entre Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC) y los cívicos, explicó que se le acompañó con su pedido por el voto del pueblo hasta el día en que sostuvieron una reunión en La Paz.

“Quería que firmemos una carta que tenía redactada para dejar a la OEA (Organización de los Estados Americanos) la posibilidad de dar el resultado. Desde ese momento, yo no asistí nunca más a una reunión con el señor Carlos Mesa y me di cuenta de que nosotros estábamos apoyando a una persona que estaba viendo su propio interés y no le importaba el voto del pueblo”, dijo.

Sin confrontar

A poco de este pronunciamiento, el candidato de CC se manifestó inmediatamente en su cuenta de Twitter anunciando que no entrará en una confrontación que sólo favorecerá a Morales.

“No voy a confrontar con @LuisFerCamachoV porque eso sólo beneficiaría a la permanencia del dictador. La unidad de la oposición democrática hoy es imperativa. #nuevaseleccionesya #FueraEvo”, escribió.

Pacificación

El líder cruceño refirió que, ante la violencia que estalló en el país, la pacificación sólo depende de la voluntad política del presidente Morales.

“Las agresiones van a seguir si no pacificamos el país. La solución la tiene un hombre (Morales). Eso es lo que queremos: la responsabilidad de ese hombre”, indicó al pedir al primer mandatario que muestre la predisposición para lograr la paz y la normalidad de la nación.

“Aquí no es Luis Fernando Camacho con el Presidente; aquí son los mineros, aquí son los cocaleros, aquí son los comités cívicos a nivel nacional, son los Conade, todos aquéllos que estamos en un solo pedido. Los que estamos liderizando las calles somos los que tenemos que llegar a él y llegar a pacificar el país con un gran acuerdo nacional”, acotó.

Encuentro

Ayer por la tarde, una multitud se dio cita en las puertas del Hotel Casa Grande, en La Paz, para escuchar al líder cívico cruceño.

En medio de consignas de “¿Quién se rinde? Nadie se rinde”, Camacho ratificó que se deben declarar nulas las elecciones y se deben ir a nuevos comicios “con otro Tribunal Supremo Electoral (TSE) y sin Evo Morales”.

Al enterarse de un motín policial en Cochabamba dijo: “Tienen ganas de vivir en libertad y democracia. El pueblo está en las calles y no van a reprimir a su pueblo”.

19 días de paro cívico. Los cívicos mantienen el paro indefinido con bloqueos, que ahora fue reforzado con vigilias y “toma” de instituciones públicas.

LA LUCHA AHORA SE TRASLADA A LA PAZ

En las últimas horas, se conoció que la lucha por la recuperación de la democracia, encabezada por los cívicos de todo el país, se trasladará a la ciudad de La Paz.

Para el efecto, varias delegaciones de diferentes regiones se trasladan en buses a la sede de gobierno para fortalecer la lucha en demanda de nuevos comicios generales, según se conoció.

En la víspera, partieron al menos cinco buses desde la ciudad de Potosí con universitarios de esa región y de Chuquisaca para reforzar su “lucha” en La Paz.

Lo hicieron en medio del llanto de la gente que los despidió, a sabiendas de que irán a enfrentarse a un escenario de posibles protestas y de violencia. Una acción similar alistan los estudiantes de la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz y otro grupo de estudiantes y cívicos de Sucre.

El ministro de Desarrollo Cultural, César Cocarico, sostuvo que se utiliza el argumento de la carta para convulsionar el país.

“Ellos necesitan convulsionar el país, entrarse a la plaza Murillo y, me imagino, más o menos tener un escenario de 1946”, cuando el entonces presidente Gualberto Villarroel fue asesinado en una revuelta impulsada por la oligarquía, advirtió el Ministro.

LA CARTA DE DIMISIÓN SE ENTREGARÁ EL LUNES

REDACCIÓN CENTRAL

La carta de dimisión del presidente Evo Morales se la entregará este lunes y se espera que éste la reciba en Palacio Quemado para, de esta manera, evitar problemas.

“La carta no la hemos entregado. No por temor, sino para quitarle el discurso (al Gobierno) de que la carta no es el capricho de un departamento, sino que es la unidad del pueblo”, dijo el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Respecto al pedido del encuentro, el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, manifestó que no puede proceder, toda vez que busca entregarle personalmente una carta para que el Mandatario renuncie.

“Es muy complicado que un Jefe de Estado se reúna con quien tiene iniciativas por fuera del orden constitucional de desestabilización y violencia”, sostuvo.

Acotó que si reconduce su actitud se podría considerar, pero, por ahora, Camacho deberá entregar la carta “por conducto regular”.