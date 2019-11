Intervienen canal de Bolivia TV y agreden a radialista

Manifestantes que exigen la renuncia del presidente Evo Morales cercaron ayer el canal estatal Bolivia TV y radio Patria Nueva, en La Paz, para que los medios dejen de transmitir o modifiquen su programación. En tanto, en Miraflores amarraron en un poste al director de la radio estatal, ubicada en la sede de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb).

El director de la radio Patria Nueva, Iván Maldonado, que conducía en vivo el programa “Cadena por la Unidad, Paz Social y Democracia”, denunció la presión a los trabajadores de los medios del Estado, y dijo que el único objetivo del medio es insistir en el diálogo para pacificar el país.

“Bajo del edificio, en la avenida, hay personas en la puerta de Bolivia TV. No es correcto en democracia que se quiera presionar. No se puede presionar ni hostigar ni amenazar a los trabajadores que en este momento estamos cumpliendo una labor, estamos llamando al diálogo, no a la confrontación”, señaló.

Remarcó que la misión del periodista es informar y que el trabajo que realiza Bolivia TV, que transmite en cadena con Radio Patria Nueva, el periódico Cambio y la Agencia Boliviana de Información (ABI), se enmarca en ese concepto.

Los protestantes cerraron las puertas del canal e impiden el ingreso o salida de cualquier persona. Maldonado responsabilizó a los dirigentes que promueven la protesta, de cualquier atentado contra la integridad física de los trabajadores de los medios estatales.

El Ministerio de Comunicación denunció que trabajadores y periodistas de medios estatales son objeto de agresiones y amedrentamientos por grupos violentos, que, además, intentan callar las emisiones de medios en ciertas regiones.

MÁS DATOS

Amarran al director de radio

Vecinos de la zona de Miraflores de La Paz amarraron ayer a un poste al director de una radio estatal ubicada en instalaciones de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb).

La misma central campesina fue tomada tras amedrentar al director de la emisora estatal. En el lugar fueron encontrados petardos y, presuntamente, cachorros de dinamita y bombas molotov.

El trabajador de la prensa fue amarrado a un poste y amenazado con dinamitas. Pidió a la turba ser liberado, mientras alegó ser padre de familia. En las últimas semanas de conflictos, tras los comicios presidenciales, se ha registrado numerosas agresiones contra trabajadores de la prensa.