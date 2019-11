El motín avanza a La Paz y Pando, policías demandan otras elecciones

En la víspera, las unidades policiales de La Paz y Pando se sumaron a la determinación asumida en los otros siete departamentos, llámese protesta policial, repliegue, motín en apoyo “a su pueblo”, porque tienen como misión fundamental defender a la sociedad, conservar el orden público y cumplir hacer cumplir las leyes en todo el territorio nacional.

Con el repliegue de estos dos departamentos, la medida de los efectivos de la fuerza del orden, que se inició en Cochabamba, tiene carácter nacional.

Una de las que más sorprendió fue la asumida por los efectivos de la ciudad de La Paz, que tuvo como punto de arranque el repliegue de los miembros de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) que se encuentra en plena plaza Murillo, encargada de resguardar el centro político del país.

Determinación

Al promediar las 8:30 de la víspera, los policías de la UTOP que resguardaban los ocho ingresos al kilómetro cero, espacio en que se ubican el Palacio Quemado, la Casa Grande del Pueblo, la Asamblea Legislativa Plurinacional y la Cancillería, de forma sorpresiva a voz de “motín policial” y portando la tricolor nacional se retiraron de las vallas de seguridad y encaminaron a la guarnición policial de la UTOP.

Ante esta situación y en resguardo de los uniformados, centenares de jóvenes tomaron el control de las vallas de seguridad para evitar que éstos sean sorprendidos y que los militares tomen el control de las unidades policiales, hecho que fue desmentido por el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

Pronunciamiento

Después de una reunión de los policías en la UTOP se dio a conocer un comunicado por un grupo del verde olivo en el centro de la plaza Murillo después de izar la tricolor.

“Habiendo sostenido una reunión con todo el personal que se encuentra en la emblemática e histórica Unidad Táctica de Operaciones Policiales de la ciudad de La Paz, comunicamos al pueblo boliviano lo siguiente: primero, que la Policía Boliviana en cumplimiento a nuestra Constitución Política del Estado tiene como misión fundamental defender a la sociedad, conservar el orden público y cumplir y hacer cumplir las leyes en todo el territorio nacional, es por esta razón que su Policía no se debe a ningún partido político; más al contrario, se debe al pueblo boliviano sin distinción alguna”, sostuvo uno de los uniformados, con el rostro cubierto.

El segundo punto señala que “la Policía Boliviana se suma al mandato resuelto en el cabildo de la ciudad de Santa Cruz, porque nos debemos al pueblo tal como lo dice nuestra premisa: la protección al pueblo es nuestra suprema ley”.

En el último punto, se pide a los ciudadanos mantener la calma y el orden público, “para no dar excusas de intervenciones de otras instituciones, porque la seguridad ciudadana es tarea de todos”.

Varios uniformados, con el rostro cubierto se pertrecharon en diferentes espacios de la unidad policial, para vitorear “motín policial” y hacer reventar uno que otro petardo, levantando en alto la enseña patria.

DEMANDA

Esposas de policías piden apoyo

Ruth Nina, dirigente de la Asociación Nacional de Esposas de Suboficiales, Sargentos, Cabos y Policías (Anesclapol), pidió no dejar solos a los uniformados en la decisión que tomaron de replegar y apoyar al pueblo boliviano.

“Le pedimos al pueblo boliviano: no los dejemos solos, si pasará algo en este momento, vamos a tener a los policías procesados”, sostuvo. Acotó que “los nueve departamentos estamos enlazados, no vamos a ceder ni a una reunión del Gobierno ni con nadie. Nosotros hemos sido claros: nada hay que negociar, la democracia de un pueblo no se negocia”.

4_tdd_4_apg.jpg Policías dan lectura a un pronunciamiento. APG

Efectivos policiales y ciudadanos marchan por espacios públicos

La Paz y Santa Cruz fueron escenario de una marcha conjunta de miembros de la Policía Boliviana y la sociedad civil. La plaza Murillo y el Cristo Redentor fueron testigos de este hecho.

Entre vítores y aplausos, los uniformados recorrieron los diferentes espacios públicos, acompañados unas veces por ciudadanos y en otras no, mostrando la unidad en este episodio lamentable que afecta al país.

Decenas de policías salieron a las calles agitando banderas bolivianas.

Convocatoria

El viernes y en primeras horas del sábado, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, sostuvo que no había un motín en la Policía y que sólo era un malestar al interior del verde olivo.

Es así que, aparentemente con el objetivo de desmovilizar esta medida, el Ejecutivo decidió plantear diálogo de manera inmediata para abordar tres puntos: abrogación de la Ley 101, nivelación salarial y jubilación al 100 por ciento.

Los efectivos de distintas unidades de la Policía de nueve departamentos del país se amotinaron, este viernes, protestando porque no hay soluciones a los conflictos que derivaron en enfrentamientos violentos entre bolivianos tras conocerse los resultados de los comicios generales del 20 de octubre por supuesto fraude.