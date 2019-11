Analistas: En el exterior, Evo habla de golpe para no perder legitimidad

El expresidente Evo Morales intenta, en el contexto internacional, posicionar la idea de que fue víctima de un golpe cívico político policial en un afán de no perder legitimidad en el exterior, coinciden los analistas Adalid Contreras y Jorge Dulon.

“En la mirada de las relaciones internacionales, en el contexto de integración, tienen que haber justificaciones de las medidas que toman autoridades como presidentes y decir que renuncia es muy distinto a justificarla por la existencia de un golpe de estado. Entonces, don Evo Morales tiene que legitimar una presencia, que además, en el concierto internacional, en muchos sectores, la sigue teniendo muy bien ganada”, opina Contreras, exsecretario de la Comunidad Andina de Naciones y académico boliviano especialista en estrategias de comunicación.

Además de buscar legitimidad, Dulon, administrador público y cientista político, añade que Morales necesitaba buscar posicionar la idea del golpe para conseguir asilo político, que en este caso se lo dio México.

“Por eso se habla de un golpe, a partir de eso se genera un segundo espacio, que es también importante en el sentido de poder negociar o conversar con la comunidad internacional, particularmente con México, para poder obtener el asilo, esto legitima la idea de un golpe cívico policial y de persecución política, porque Morales indica que está siendo perseguido y su integridad y seguridad corren riesgo”, comenta Dulon.

Contreras considera que a través de esa victimización, el presidente renunciante busca mantener una imagen internacional que es considerada una expresión de los países progresistas.

No fue golpe

Otra coincidencia entre los dos analistas es que lo sucedido en el país no fue en realidad un golpe de estado. El exsecretario de la CAN recuerda que este fenómeno es un rompimiento del orden constitucional debido a la acción de un poder contra otro poder, lo cual, dice, no ha ocurrido en Bolivia.

“Debería haber habido otro poder con interés de tomar el gobierno, cosa que no hubo en Bolivia, esto es producto de una reacción ciudadana en contra de un fraude escandaloso, ratificado ahora por el informe de la Organización de Estados Americanos y eso nos hace ver, nos hace generar un peligroso vacío de poder”.

El detalle, añade, es que hay dos elementos que si se descontextualizan pueden ser considerados como un golpe de estado: el hecho de que los movimientos cívicos exigieran la renuncia de Morales y que un jefe policía fue grabado cuando decía que por órdenes superiores tenía la misión de encarcelar al hasta ese entonces Presidente de Bolivia.

“Estos elementos, leídos sin contexto, en cualquier mirada del exterior genera la idea de un golpe de estado y don Evo Morales indudablemente que se está basando en el manejo de estos elementos, de esta idea generalizada en el exterior”, explica Contreras.

Una estrategia

Dulon pone otro elemento en el debate para explicar el porqué Morales intenta posicionar la idea de golpe: la intención de volver al país y recuperar el poder en un tiempo corto ante la inestabilidad política y social, tal como lo hizo Hugo Chávez en Venezuela, en 2002.

“Yo creo que es una estrategia bastante bien diseñada (…) Una vez que llega a México, da un discurso estableciendo que este país le ha salvado la vida, que es perseguido y reafirma y subraya que en Bolivia ha habido un golpe, pero eso es parte de la estrategia para después esperar (…) a que hayan convulsiones sociales en Bolivia, a que los movimientos sociales afines al MAS puedan ir desarrollando acciones de inestabilidad y de esa manera él rápidamente volver al país para retomar la estabilidad”.

OEA

Este martes, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, consideró que quien cometió un "golpe de Estado" en Bolivia fue Evo Morales, al que acusó de haber tratado de "robar" las elecciones del 20 de octubre.

"Sí que hubo un golpe de Estado en Bolivia, ocurrió el día 20 de octubre, cuando se cometió el fraude electoral que tenía como resultado el triunfo del expresidente Evo Morales en primera vuelta", dijo Almagro