Pary desde Nicaragua: Mientras la ALP no acepte la renuncia de Morales, él sigue en funciones

Desde Nicaragua, el canciller de Bolivia, Diego Pary, aseveró que Evo Morales, quien se encuentra en México en calidad de refugiado, aún es presidente del país porque la Asamblea Legislativa no debatió la carta de renuncia que presentó hace unos días.

“El primer paso que debió tomar la Asamblea es ver si se acepta o se rechaza la renuncia del presidente. Hasta el momento la Asamblea Legislativa no se ha reunido, no ha debatido y mientras no se debata esa situación el presidente sigue ejerciendo sus funciones”, aseguró Pary en una entrevista en Cadena Telesur tras un periodo de silencio luego de la renuncia masiva de autoridades del Movimiento al Socialismo (MAS).

Pary señaló que no se puede nombrar a una nueva autoridad nacional hasta aceptar la carta de renuncia de Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera.

También sostuvo, que quien debería hacerse cargo de la Presidencia es la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, a pesar que renunció a su cargo en un vídeo público.

El domingo, Salvatierra dijo a la red Unitel: “Queremos que esa situación pare, que frene, y resguardando la integridad y la seguridad de nuestros compañeros, así como el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García, han hecho pública su renuncia, de la misma forma hago pública mi renuncia a la presidencia de la Cámara de Senadores”.

Sin embargo, Salvatierra se presentó ayer en plaza Murillo con la intensión de sesionar. En el lugar se registraron forcejeos con la Policía.

Pary dijo que en caso de ausencia de la presidenta del Senado se debería haber votado para elegir a la nueva presidenta de la Cámara de Senadores.

Y aseguró que Jeanine Áñez se “autoproclamó” como presidenta del país.

“El primer elemento que hemos dejado claro es que ha habido un golpe de Estado. El Presidente ha presentado su renuncia porque tanto los dirigentes cívicos, el principal dirigente de la oposición, Carlos Mesa, la Policía, el Ejercito, se levantaron en armas para matar al pueblo y nosotros no estuvimos dispuestos en poner en riesgo la vida de nuestros hermanos”, señaló.

Pary también señaló la Organización de Estados Americanos (OEA) como parte de lo han denominado “golpe de Estado” tras conocer el resultado de la auditoría sobre las elecciones generales del 20 de octubre.

Ayer, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, manifestó que Morales realizó "autogolpe de Estado" cuando realizó fraude en las elecciones para permanecer más tiempo en el poder.

El domingo en la madrugada, la OEA publicó un informe preliminar sobre la auditoría vinculante que pidió el Gobierno, en que se señala “graves irregularidades” en el proceso electoral y recomendaron nuevas elecciones.

Morales se fue en medio de un paro cívico que denunciaba fraude electoral que pedía nuevas elecciones, tras el polémico conteo de votos.

El nuevo Gobierno en transición tiene el objetivo de llamar a nuevas elecciones generales.