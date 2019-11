Queman la casa de Nelson Condori, el indígena que reprochó a Morales el fraude electoral

"Decir la verdad ha provocado rencor, rabia venganza hacia mi persona, a mi familia y a mis bienes. Los masistas, esta noche, saquearon todas mis pertenencias de mi domicilio posteriormente quemaron mi casa", denunció el dirigente indígena de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Nelson Condori, en su cuenta de Facebook.

Condori también publicó un vídeo donde se ve su vivienda, ubicada en la comunidad de Guaqui, en vuelta en fuego mientras se escuchan gritos de hombres acusándolo de traidor.

Hace unos días, Condori reprochó al expresidente Evo Morales por las irregularidades durante las elecciones generales de octubre.

"Nos has hecho quedar con este fraude", reclamó Condori cuando brindó declaraciones a la prensa y señaló que Morales no respetó "el pensamiento de los antepasados" haciendo referencia al principio andino "Ama sua, ama llulla y ama quella" (No seas ladrón, no seas mentiroso y no seas flojo).

El sábado, Condori abrazó al presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, sellando su unidad.

Tras esto la Csutcb amenazó al dirigente y pidió se renuncia mediante una resolución departamental por "traición y sedición".

"Damos 24 horas al hermano Nelson Condori Choque, exsecretario general de la gloriosa Csutcb, a abandonar las oficinas de la Csutcb caso contrario no responderemos a acciones de hecho", señala el documento.

Morales, quien se encuentra en asilo político en México, dejó el país tras que varios sectores pidieran su renuncia por las irregularidades en los comicios. La madrugada del domingo la OEA publicó un informe preliminar de la auditoría vinculante que halló "graves" irregularidades en los comicios y sugirieron llamar a nuevas elecciones.