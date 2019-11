Gobierno transitorio y el MAS abre diálogo con Iglesia y oposición como mediadores

El Gobierno de la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, y el Movimiento Al Socialismo (MAS) iniciaron varias reuniones para dialogar entorno a la pacificación del país y la convocatoria a nuevas elecciones, con la mediación de laConferencia Episcopal Boliviana la Unión Europea (UE) y España. El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, y asambleístas del MAS, entre ellas la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra, participan de estas reuniones.

Infobae publicó una fotografía de una reunión del pasado martes. En la mesa se puede ver a las parlamentarias del MAS, Salvatierra, Susana Rivero, Teresa Morales además de veedores como Carlos Mesa y Ricardo Paz, de Comunidad Ciudadana, el ex presidente Jorge Quiroga y el ex candidato de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina.

El Consejo Nacional de la Democracia (Conade) también estuvo presente.

El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, confirmó que hay conversaciones con asambleístas de ese partido político. "Vamos a extremar todos los esfuerzos con todos los sectores sociales, pueblos originarios vamos a conversar con ellos, legisladores también, estamos en mesas de diálogo (...)Mientras viabilizamos todas esas peticiones esperamos dentro de poco que todas esas decisiones puedan pacificar el país", explicó.

Justiniano informó ayer que el MAS ha planteado un diálogo para que no exista persecución política y el permiso para que el ex presidente Evo Morales pueda retornar al país y que no se impida al MAS participar en nuevas elecciones con calendario definido

La Cámara de Senadores ayer eligió como presidenta a Eva Copa del MAS quien pidió dejar posiciones radicales e iniciar el concenso para dar paso a los nuevo comicios.