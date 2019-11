Almagro: Dos argentinos se infiltraron en la auditoría de la OEA e intentaron desvirtuar el informe

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aseguró que dos espías argentinos se infiltraron en la auditoría que realizó el organismo internacional a las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre en Bolivia, en la que se halló evidencias de fraude electoral a favor del expresidente, Evo Morales.

“Nos enteramos estos días que había dos espías argentinos en la misión de auditora, lo cual es un despropósito, no eran técnicos con capacidades electorales. ¿Cuál es el propósito, cómo alguien va a hacer eso?, eso no se hace, no funciona así, eso es inmoral”, dijo Almagro en entrevista con el periódico mexicano Excelsior.

Dijo que estas dos personas trataron de desvirtuar el informe de la misión de la OEA. “Había mucha información reservada, muchas de las pruebas de fraude e irregularidades. Pruebas testimoniales confesionales de gente que hay que proteger. No puede esa información estar dando vueltas”, explicó.

Asimismo, dijo que las autoridades que llevaron adelante el proceso electoral deben enfrentar un proceso judicial por el fraude. Pidió que Morales colabore con la justicia para hallar a los responsables.

Informó que solicitó un informe a la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA, en el que se indica que la presidenta transitoria, Jeanine Añez, enmarca su mandato en la Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia.

Morales, momentos antes de renunciar a la Presidencia de Bolivia, intentó impedir que la OEA haga público el informe que revela fraude electoral en su favor.

"El domingo en la madrugada hablé con su jefe (dijo en referencia a un representante de la OEA) porque me informaron que ya había un informe preliminar y eso alimentó al golpe de Estado", dijo el expresidente en una entrevista con el periódico mexicano El Universal.

"La OEA es, en parte, responsable de los muertos que está habiendo en Bolivia. Yo se lo dije a su representante: No haga eso, con eso va a incendiar Bolivia, y le advertí que quería que lo supiera Luis Almagro. Yo le dije: contácteme con Luis Almagro; no quiso, solo dijo: voy a consultar; no consultó nada y después sacó su informe", confesó Morales.

Deslindó cualquier responsabilidad e involucración en el fraude señalado por la OEA, que terminó favoreciendo al Movimiento Al Socialismo (MAS).

Según el informe de la OEA, en el proceso electoral no existieron los controles necesarios de la cadena de custodio. El resguardo de las actas fue crítico. Asimismo, hubo una tendencia altamente improbable mostrada en el último 5 por ciento de cómputo; lo que denominan como un “comportamiento inusual”.