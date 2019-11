Morales: Acciones de Policía y FFAA obligan a que el pueblo se arme

El expresidente de Bolivia Evo Morales aseguró en CNN que cayó en una trampa tendida por Estados Unidos, expresó su decepción por el papel que juegan en este conflicto las Fuerzas Armadas y la Policía Bolivia y alienta la idea de que el pueblo se organice en milicias. También dijo que volverá al país en cualquier momento.

“El comportamiento de los policías está llevando a que el pueblo también se organice. Me sorprende el planteamiento de guerra civil, porque si las instituciones como las Fuerzas Armadas no garantizan la democracia, eso significa que se va a obligar a que el pueblo se arme. No lo quisiéramos. Yo no lo quiero personalmente, pero si nacen estos grupos, así como plantean la guerra civil, será por culpa, primero de la derecha y, segundo, de esos comandantes que no garantizan la democracia. Por supuesto, los pueblos tienen derecho a liberarse”, dijo Morales a la cadena internacional.

En tanto, Morales sostuvo a BBC que en Bolivia se ha instalado una “dictadura” que será resistida por los movimientos sociales e indígenas, denunció la complicidad de Estados Unidos en el proceso que lo llevó a abandonar el cargo, defendió su triunfo en las elecciones del 20 de octubre y no descartó que en el futuro vuelva a ser candidato.

Morales dijo que aun se contacta con dirigentes del MAS y de las organizaciones sociales en Bolivia y aseguró que podría volver en cualquier momento al país.