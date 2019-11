Murillo dice que procesará a periodistas por sedición

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, advirtió ayer, en conferencia de prensa, con iniciar un proceso contra algunos periodistas de medios afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) por sedición.

“Les pedimos que informen, no que desinformen. Los ministros, la Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA) no necesitamos que nos hagan propaganda. Una vez más les pedimos a estos periodistas, sobre todo de medios radiales, que hagan su trabajo y no cometan sedición”, manifestó el Ministro.

De igual forma, se comprometió a garantizar la seguridad de los medios de comunicación durante la cobertura noticiosa.