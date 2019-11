23 vidas se apagaron en el conflicto post electoral de Bolivia: estas fueron las circunstancias

Fecha Lugar Nombres Circunstancias 1 30/10/2019 Santa Cruz-Montero Marcelo Terrazas Seleme, de 41 años, poblador que bloqueaba. Muerte por herida a causa de un impacto de bala de calibre 22 largo, no militar ni policial, según IDIF. Los sectores afines al MAS intentaban desbloquear el lugar. La candidata del MAS, Deysi Judith Choque, fue sindicada como autor intelectual. 2 30/10/2019 Santa Cruz-Montero Mario Salvatierra, 60 años, poblador que bloqueaba. Muerte por herida a causa de un impacto de bala de calibre 22 largo, no militar ni policial, según IDIF. Los sectores afines al MAS intentaban desbloquear el lugar. La candidata del MAS, Deysi Judith Choque, fue sindicada como autor intelectual. 3 06/11/2019 Cochabamba-Quillacollo Limbert Guzmán Vásquez de 20 años, parte de Resistencia Cochala. De acuerdo al examen forense la causa de la muerte sería por traumatismo encéfalo craneal grabe con fractura y hundimiento de cráneo compatible con la aplicación de objeto contundente. 4 11/11/2019 La Paz - Pedregal Zona Sur Percy Romel Conde Noguera de 32 años. Traumatismo torácico abdominal penetrante por proyectil de arma de fuego 5 11/11/2019 La Paz - Pedregal Zona Sur Beltran Paulino Condori Arumi 23 años. Traumatismo torácico penetrante por proyectil de arma de fuego. 6 11/11/2019 Cochabamba-EPI Sur Filemón Soria Díaz de 45 años. De acuerdo al examen forense habría sido maniatado a nivel de los pies y manos, estableciéndose como causa de fallecimiento asfixia por estrangulación a lazo. 7 No clarificado La Paz Silverio Condori de 57 años, de la comunidad de Taypichullo. Desapareció el lunes 11 durante los enfrentamiento de Mallasa y fue encontrado el jueves 14 en un barranco. 8 12/11/2019 Cochabamba- Sacaba Miguel Ledezma Gonzales de 24 años. De acuerdo al exámen forense la causa de la muerte fue por traumatismo facio craneal por herida de perdigones metálicos, que no son de uso reglamentario, según IDIF. 9 12/11/2019 La Paz-El Alto Coronel Heybert Antelo. El domingo 10, en medio de protestas al subir a El Alto por la autopista le arrojaron dinamita y piedras y al esquivar chocó con un minibús. 10 12/11/2019 La Paz Juan Martín Félix Taco de 18 años. Sin datos. 11 12/11/2019 Potosí- Betanzos Marcelino Jarata Estrada de 53 años. Disparo de arma de fuego. El proyectil ingresó por la mejilla y Salió por le pabellón de la oreja. 12 13/11/2019 Cochabamba-zona sur Juan José Mamani Larico, miembro de Resistencia Cochala. Fue golpeado en la zona sur de la ciudad. Su compañeros relataron que la noche del 12 de noviembre, Mamami se dirigió a la zona sur para cotizar un repuesto para su moto, en el acto un grupo en la zona lo golpeó hasta que el agredido presuntamente sufrió un paro cardíaco ya que estaba mal del corazón. 13 13/11/2019 Sant Cruz- Yapacaní N.N 16 a 20 años. Causa de muerte: traumatismo facio Craneal, penetrante por proyectil de arma de fuego, según fuente del Ministerio Público. Fue trasladado de Yapacaní a la morgue de Montero. 14 13/11/2019 Santa Cruz-Montero Roberth Ariel Calizaya Soto, nacido en Yacuiba, de 20 años. Herido por bala de calibre 22, de uso no militar ni policial, según IDIF. El proyectil alcanzó la región del tórax derecho y atraviesa hacia el lado izquierdo, pasando por el corazón, según reporte de la clínica que lo atendió. 15 15/11/2019 Cochabamba-Sacaba-Huayllani Omar Calle Siles de 26 años, Sindicato Ibuelo. Choque hipovolémico por hemorragia interna, laceración cardiaca por traumatismo y Proyectil de Arma de Fuego. 16 15/11/2019 Cochabamba-Sacaba-Huayllani César Sipe Mérida de 18 años, del Sindicato Central 12 de Agosto. Choque hipovolémico y traumatismo abdominal por proyectil de arma de fuego. 17 15/11/2019 Cochabamba-Sacaba-Huayllani Juan López Apaza, de 34 años, Sindicato 9 de Abril. Shock hemorrágico, laceración aortica y trauma torácico penetrante por proyectil de arma de fuego. 18 15/11/2019 Cochabamba-Sacaba-Huayllani Emilio Colque, de 21 años, Sindicatos Yungas Amanecer. Choque hemorrágico, laceración de órganos vitales y trauma torácico por proyectil de arma de fuego. 19 15/11/2019 Cochabamba-Sacaba-Huayllani Lucas Sánchez Valencia, de 43 años. Sindicato Marcelo Quiroga. Laceración encefálica y traumatismo cráneo facial por proyectil de arma de fuego. 20 15/11/2019 Cochabamba-Sacaba-Huayllani Roberto Sejas Escobar, de 28 años, Sindicato Isinuta. Laceración de masa encefálica y traumatismo cráneo encefálico por proyectil arma de fuego. 21 15/11/2019 Cochabamba-Sacaba-Huayllani Marco Vargas Martínez, edad no determinada. Lesión de centros nerviosos superiores, laceración de masa encefálica y trauma cráneo encefálico por proyectil de arma de fuego. 22 16/11/2019 Cochabamba-Sacaba-Huayllani Plácido Rojas Delgadillo, de 18 años. Shock hipovolémico, trauma hepático y trauma torácico abdominal penetrante por proyectil de arma de fuego. 23 16/11/2019 Cochabamba-Sacaba-Huayllani Armando Carballo Escobar, de 25 años. Trauma torácico penetrante por proyectil de Arma de Fuego.