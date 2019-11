Red de bolivianos en el extranjero afirma que Bolivia no sufrió un golpe y exhorta al diálogo

LA PAZ |

La Red Internacional de Bolivianos en el Exterior (Ribe) sacó un pronunciamiento en el que afirma que Bolivia no sufrió un golpe de Estado tal como lo afirma el Gobierno de Evo Morales. Además, exhortó a todos los sectores sociales y políticos a entablar un diálogo que permita encontrar acuerdos para superar la complicada situación por la que atraviesa el país.

"En Bolivia NO de ha dado un golpe de Estado, las fuerzas armadas y la policía NO sacaron sus fuerzas en contra del gobierno de Morales, sino que se negaron a obedecer sus órdenes de reprimir al pueblo. El Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, cumpliendo lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación, Art. 20, literal b), sugirió a Evo Morales dejar el mando del país ante la escalada del conflicto que se estaba presentando. Esto no puede interpretarse como un golpe de estado", resalta el primer punto del pronunciamiento de la Ribe.

Este pronunciamiento salió en un encuentro entre bolivianos que se dio ayer en 30 ciudades del extranjero, de las más de 70 que conforman la red.

En los encuentros, la red rechazó el argumento que Bolivia haya vivido un golpe de Estado y resalta que las voces de los bolivianos se alzaron "para acabar con un gobierno autoritario que violó la Constitución y la democracia".

En ese sentido, la Ribe explica en siete puntos argumentos de cómo desarrollaron los hechos. Además, en los últimos tres puntos de los 10 que forman el pronunciamiento hace exhortaciones para salir de la difícil situación que atraviesa el país.

"Llamamos a los distintos actores de la actual coyuntura boliviana: políticos, cívicos, académicos, representantes de la sociedad civil y otros, a entablar un diálogo que permita encontrar acuerdos para superar el difícil trance que le ha tocado vivir a Bolivia", establece.

Asimismo, demandan a poner fin a la desinformación o información que está circulando, que tergiversa lo que está sucediendo en Bolivia, porque "daña su imagen y no respeta el dolor de las familias bolivianas que han perdido sus seres queridos en esta lucha, sin importar la causa que estos hubieran defendido".

También, piden al Gobierno de México, donde se refugia el expresidente Morales y sus colaboradores, que no dé lugar a que "desde su territorio Evo Morales siga mandando mensajes que interfieren con la pacificación de Bolivia".

Finalmente, a la comunidad internacional le hace "un llamado urgente, para que apoye al actual Gobierno Transitorio de Bolivia, en los esfuerzos de pacificación del país que se están desarrollando y en la convocatoria a nuevas elecciones que deberá encaminar".