Gobierno afirma que operativo en Senkata fue pacífico: "De las FFAA no salió un cartucho"

El ministro de Defensa, Luis Fernando López, afirmó que el operativo en la planta de Senkata, en la ciudad de El Alto, fue pacífica.

"De las FFAA no salió un cartucho (…) hasta el momento no tenemos el parte correspondiente de la autopsia, pero sí quiero aclarar que del Ejército no salió un solo proyectil, las Fuerzas Armadas se mantienen con la premisa de diálogo permanente", expresó en una conferencia de prensa.

Dijo que un grupo de personas ingresaron a la planta con cachorros de dinamita. "Decidieron voltear las paredes con dinamita, quemar vehículos y robar garrafas de gas".

Las declaraciones se dan luego de los enfrentamientos hoy entre sectores sociales afines al MAS y militares, en la planta, que dejó tres muertos y al menos 25 heridos.

Manifestó que el Gobierno está decidido a preservar la planta y para ello extremará todas las medidas que las normas establecen para cuidar el patrimonio de los boliviano. "A los que atentan contra la planta no les interesa la vida de los bolivianos. Este grupo no representa el espíritu de los alteños".

Asimismo, dijo que un "atentado a la planta de Senkata generaría una catástrofe de magnitud, en cuanto a una explosión".

Intransigencia

Las Fuerzas Armadas, mediante un comunicado, aseguraron que la operación realizada en la planta fue "pacífica" y se efectuó luego de agotar el diálogo.

"Dicha operación fue realizada en forma pacífica, una vez que se agotó la negociación y el diálogo y ante la negativa e intransigencia de la gente que propicia estas movilizaciones", señala el documento.

Esta mañana se activó el plan para dispersar a sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), que cumplen un bloqueo en el sector, en pedido de la renuncia de la presidenta Jeanine Añez. Los manifestantes provocaron la falta de carburante en la sede de Gobierno.

Después del mediodía, tras el traslado de cisternas y la gasificación de bloqueadores, se suscitaron los enfrentamientos. Los vecinos y medios locales en El Alto reportaron que los movilizados quemaron cisternas y automóviles de YPFB por lo que se escucharon al menos tres explosiones que continúan hasta esta tarde.