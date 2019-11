Gobierno anuncia la extradición de Pedro Montenegro y otras 13 personas a Brasil

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció la extradición de Pedro Montenegro y otras 13 pesonas vinculadas con el narcotráfico tras el requerimiento de Brasil. La solicitud habría sido enviada drante el gobierno de Evo Morales, informó la autoridad con conferencia de prensa.

El 11 de mayo, Pedro Montenegro Paz, se entregó a la Policía inculpado como parte de una red internacional del trasiego de drogas que involucró a jefes policiales, jueces y vocales. Tras varias semanasd fue imputado finalmente por el Ministerio Público de Santa Cruz por tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación.

Murillo informó que el Gobierno de Brasil reiteró el pedido en los últimos días tras la ausencia de respuesta durante el Gobierno de Morales.

"Extrañamente no existe ninguna de estas 13 solicitudes de extradición en nuestros cuadernos, no entendemos el porqué (...) no hay las solicitudes, no están los registros, todo esto debería estar en Cancillería, esto quiere decir que hemos tenido gente protegiendo el narcotráfico", explicó.

Montenegro está detenido en el penal de Palmasola cumpliendo una sentencia de seis años de prisión por el delito de falsedad ideológica.

La autoridad del Ejecutivo aseguró que se responderá al pedido A la brevedad y ordenó "agilizar" el trámite. "Por motivos extraños no se los quería tocar", dijo refiriéndose al gobierno de Evo Morales.

Sin embargo, no se detalló el tiempo en el que Pedro Montenegro podría salir del país.