Contingente militar y policial desbloquea la carretera en Yapacaní

Con un megaoperativo en el que participaron militares y policías, este jueves se logró levantar todos los puntos de bloqueo instalados por afines al Movimientos Al Socialismo (MAS) en Yapacaní, municipio de Santa Cruz.

Pasadas las 16:00 de este jueves, un operativo conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía logró despejar primero el puente de esta población, que se mantenía bloqueado desde el 10 de noviembre. Antes, el subcomandante de la Policía dialogó con algunas personas que mantenían la medida.

Los bloqueadores, alertados por la llegada de esta fuerza conjunta, se retiraron del lugar corriendo, a bordo de vehículos y en bicicletas, para evitar ser aprehendidos. Algunos se reunieron en la plaza del pueblo.

Se pidió a las familias de Yapacaní no salir a las vías públicas para no correr el riesgo de que las fuerzas del orden aprehendan a quienes no tienen relación con los bloqueadores ni con sus demandas.

Fuentes de la Policía sospechan que muchos de los manifestantes que bloqueaban en el puente estaban armados, existiendo el temor de que se haya instalado explosivos en esa estructura.

BLOQUEADORES CON ARMAS DE FUEGO

La pasada semana se identificó a varias personas armadas que bloqueaban en Yapacaní. Incluso enfrentaron a la Policía y militares con armas de fuego para evitar ser desbloqueados.