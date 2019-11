Áñez asegura que no promulgará "ley de impunidad" para Evo y Álvaro

La presidenta transitoria, Jeanine Áñez, acompañada de su gabinete denunció que parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS) tienen la intención de aprobar una "ley de inmunidad" que favorecería al expresidente, Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera y otras autoridades de este partido para obtener impunidad.

"No voy a promulgar esa ley", dijo enfática en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.

"No podemos otorgar protección a quienes han sometido, perseguido, engañado y burlado a los bolivianos. Pido a todos los bolivianos estar atentos. Esta 'ley de la impunidad' no puede ser aprobada, nuestros principios no son negociables", añadió la autoridad.

La bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) planteó un proyecto de ley extraordinaria para que se considere evitar el juzgamiento del expresidente Evo Morales, el exvicepresidente, Álvaro García Linera y otras exautoridades.

Ahora el Senado debate la propuesta.