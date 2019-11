Albarracín:"A título de conciliación y paz no se puede premiar al terrorismo"

El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y miembro del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Waldo Albarracín, cuestionó el proyecto de ley que establece respetar y garantizar los derechos de Evo Morales, exautoridades y dirigentes del MAS, y aseguró que no se puede negociar la paz para "premiar al terrorismo".

"A título de conciliación y paz social, no se puede premiar el terrorismo, el asalto, la quema de domicilios y el asesinato de gente", manifestó Albarracín durante una concentración de ciudadanos en puertas de la iglesia de San Miguel, en la zona sur de La Paz.

La víspera, senadores del MAS presentaron en la Cámara Alta el Proyecto de Ley Extraordinaria que establece respetar y garantizar los derechos del expresidente Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera, líderes sindicales, sociales, y exautoridades de gobierno.

Ello provocó la indignación de los legisladores oficialistas que denunciaron que con esta propuesta de ley se busca dar impunidad al exmandatario y demás representantes del MAS, al proponer que se les otorgue inmunidad.

Incluso, la presidenta de transición, Jeanine Áñez, manifestó su desacuerdo y advirtió que no promulgará la nueva norma a pesar de ser sancionada por los parlamentarios del MAS que aún cuentan con los 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

"Mi decisión clara y firme: no voy a promulgar esa ley (de amnistía para Evo Morales y exautoridades del MAS). No podemos otorgar protección a quienes han sometido, perseguido, engañado y burlado a los bolivianos. Esa ley no debe ser promulgada", refirió la mandataria.

El rector de la UMSA denunció que, pese a que "mucha gente que ha sido responsable de actos terroristas" aún no ha sido aprehendida, el MAS quiere aprobar una ley "con el que se les dice que sigan practicando el terrorismo porque no les va a pasar nada y no va haber sanción".

Albarracín, quien el pasado 10 de noviembre sufrió la quema de su domicilio en la zona sur a manos de violentas turbas, destacó que "nadie quiere venganza, sino que se exige justicia" por los hechos vandálicos que se cometieron en contra de la ciudadanía tras que Morales renunciara y saliera del país rumbo a México.

"A nosotros no nos impulsa el odio, sino nos impulsa el espíritu de justicia. No buscamos venganza", agregó.

En esa línea, el miembro del Conade pidió a la ciudadanía estar alertas ante la posible aprobación de este proyecto de ley, ya que ello significaría retornar a las mismas condiciones de abuso de poder y sería necesario salir a las calles para evitar esto que consideró un atropello contra la población.