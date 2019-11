Embajador de la UE sobre Morales: No hay impunidad en un Estado de derecho”

El embajador de la Unión Europea León de la Torre Krais, aseguró hoy que "no hay impunidad en un Estado de derecho”, en relación al proyecto de ley de inmunidad para el expresidente Evo Morales que presentaron los asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Tiene que quedar claro que no hay impunidad en un Estado de Derecho. Bolivia es un Estado de derecho. Lo que hay son algunas garantías jurisdiccionales como lo hay en otros ordenamientos jurídicos”, aclaró el español.

La bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) planteó durante el fin de semana un proyecto de ley extraordinaria que incluye un artículo que impide el procesamiento penal del expresidente Evo Morales en la justicia ordinaria, además de pedir inmunidad para el exvicepresidente Álvaro García Linera y otras exautoridades y dirigentes.

Una vez que se conoció la presentación, la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, dio una conferencia de prensa para informar que no promulgaría dicha norma en el caso de que fuera sancionada

De la Torre explicó que “algunos altos dignatarios y autoridades no son juzgados por el juez ordinario, sino que acuden a otras instancias, como el Tribunal Supremo".

En tanto prefirió no opinar sobre si se debería iniciar un investigación. “Eso no me correponde decirlo a mi. Ese es un tema de investigación”, respondió el embajador de la UE, antes de reunirse con la presidenta transitoria Jeanine Añez.

De la Torre destacó la designación de Salvador Romero como vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Felició la elección y destacó que se trate de una personalidad reconocida mundialmente. "Es un experto electoral. Es una muy buena noticia y nosotros esperamos que los demás vocales sean de una talla parecida a él porque eso será una garantía de un proceso electoral creíble”.