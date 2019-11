Almagro: Evo quedó en evidencia, no tenía otra opción que irse

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, habló con el periodista Gerard Lissardy de la BBC Mundo sobre la última crisis política en Bolivia. En una extensa entrevista Almagro afirmó que Morales renunció porque "quedó en evidencia" en un intento de amañar las elecciones para mantenerse en el poder.

Desestimó las críticas a la auditoría de la OEA y descartó una situación de "golpe de Estado" en el país.

A más de un mes de los comicios, Almagro está convencido de que el golpe de Estado en Bolivia es el de Evo cuando pretendió quedarse con una elección que no había ganado y que por ende se trató de un "autogolpe".

“Es muy claro que ese paso que dio Evo Morales con un dolo sistemático para alterar el resultado electoral constituía en un quiebre institucional en el país.”, explica.

Morales renunció el 10 de noviembre después del informe preliminar sobre la auditoría de la OEA que denunció irregularidades en las elecciones bolivianas de octubre, junto a un pedido de Almagro de anular esos comicios.

El Secretario reveló que el comunicado sobre la auditoría de la OEA estaba listo el sábado al mediodía con un párrafo que decía que debían haber nuevas elecciones en Bolivia.

Fue entonces cuando Morales y Almagro se comunicaron: “Ahí Evo Morales y compañía nos dicen que eso es un juzgamiento político que estoy haciendo y que por lo tanto resulta inaceptable. Ellos también estaban de alguna manera interesados en un esquema de contribuir a la pacificación”.

Tras el pedido la OEA sustenta el párrafo y nuevamente, revela, Evo Morales lo quiere “parar”, “sin ningún argumento”.

“Pero ahí ya no se podía parar. Luego que se nos ha pedido esto, no puede permanecer ese comunicado en la organización dando vueltas, sabiendo todo el mundo que ha sido hecho y tiene esos contenidos. Eso no ayudaba a ninguna pacificación”, declaró.

Para Almagro Evo quedó muy golpeado con el resultado de las elecciones. “Lo que yo sentí desde el principio es que él quería renunciar, más allá de todo. Él quedó muy golpeado con el resultado electoral. Él creo que pensaba que iba a tener otra respuesta de su pueblo, no la tuvo y eso lo afectó mucho anímicamente”.

Siguió: “Y después hizo jugar al vacío de poder, porque renunció él, (el vicepresidente Álvaro) García Linera, (la presidenta del Senado, Adriana) Salvatierra… Haber jugado a ese vacío del poder fue la manera institucional de salir del camino.

Sobre la responsabilidad del entorno de Morales en las denuncias de fraude, Almagro señaló que las personas cuestionadas “tenían problemas en dar respuestas claras respecto a su no participación y se prestaron directamente a un encubrimiento de las acciones que estaban contenidas en el fraude, desde Evo Morales para abajo”.

En la entrevista, Almagro también se refirió a los informes que el mismo Morales adelantó que emplearía -en una auditoría solicitando la ayuda, incluso del papa Francisco-, como el del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR).

Dijo que no se pueden comparar a la seriedad de la auditoría.

“Ese informe presenta un par de gráficas a nivel de encuestas y estadísticas que simplemente son elementos indicativos de nuestro informe preliminar. Y no se refiere a la falsificación de actas, ni a los servidores externos, a los centros de comunicación de datos, a los datos que se fueron agregando durante el proceso en que se cayó el sistema, a los muertos que votaron”, respondió.

Antes de las elecciones el Secretario fue duramente criticado por decir que "sería absolutamente discriminatorio" prohibirle a Evo Morales presentarse a las elecciones.

Almagro asegura ahora que “era jugada única y por lo tanto estuve bien” y que después todo funcionó según lo planeado.

“Llegamos a mayo con una situación: lo importante para nosotros era que hubiera una misión de observación electoral de la OEA. Creíamos que esa era la única forma en que esta elección podía ser manejada. Esto le daba la oportunidad muy remota a Evo de ganar, una oportunidad muy clara a la oposición de ganar y a nosotros la oportunidad de saber si había fraude o no en el proceso electoral, y por lo tanto poner las cosas institucionalmente del lado correcto”, detalla.

Finalmente, la autoridad descartó que lo que sucedió en Bolivia después del “autogolpe de Morales” se trate de un nuevo golpe de Estado.

Almagro considera que los militares respaldaron el proceso de reinstitucionalización del país y que no actuaron linealmente. “Si al minuto siguiente de que renuncia Evo había un general proclamándose, definitivamente hubiéramos estado en problemas. Pero acá el problema que teníamos es que parecía que nadie iba a agarrar y fue una dinámica de vacío de poder en la cual se llega a esto”.

“No vi a nadie queriendo hacerse del poder de cualquier forma”, concluyó.