Dan de alta al médico Marco Ortiz, tras 153 días de lucha contra el Arenavirus

"Doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de volver a vivir", expresó este martes el médico Marco Ortiz, tras estar internado por 153 días en la Caja Petrolera de Salud (CPS) a causa del arenavirus. Recibió el alta médica después de su larga y dura batalla contra esa enfermedad, que se llevó a dos de sus colegas, Gustavo Vidales y Ximena Cuéllar.

Ortiz estuvo varios meses en terapia intensiva y hoy se considera un "sobreviviente" del arenavirus, un tipo de virus que provoca fiebre hemorrágica y se transmite por un roedor selvático. Incluso, dijo estar dispuesto a donar su sangre para que se elabore una vacuna con el fin evitar que otras personas sufran.

"Si es por el bien de los demás puedo dar mi sangre para que se elabore la vacuna contra esa enfermedad que altamente mortal", aseveró el galeno, a tiempo de expresar su anhelo de volver a ejercer su profesión para salvar vidas.

"Voy a seguir los órdenes de los médicos y recuperarme lo más antes posible, para volver a trabajar. Soy un médico y lo seré hasta el día que muera, voy a tratar de ayudar a todos", prometió.

Ortiz se funde en un abrazo con uno de sus colegas de la CPS.

Nueva oportunidad

El galeno contó que, pese a la gravedad de su enfermedad, nunca perdió las esperanzas de sobrevivir, sobre todo por su familia. Aseguró que sus familiares están ansiosos por tenerlo de nuevo en su hogar para disfrutar de su compañía.

"Dios me ha dado una oportunidad de vivir y sé que tienes planes para mí. Nunca he bajado los brazos. Mi familia ha sufrido bastante, no ha sido fácil tenerme aquí (en el hospital). En muchas ocasiones, mi salud ha sido grave, pero me siento feliz de llegar de nuevo a mi casa, ver a mis hijos, a mi esposa, a mi madre y mi hermano. Estoy feliz de tener la oportunidad de reunirme con mi familia", aseveró.

Asimismo, el profesional agradeció la ayuda y el compromiso de sus colegas de la CPS durante su tratamiento y recuperación.

"Agradezco a los médicos, paramédicos, residentes que tomaron mi salud, como parte de ellos, y a todos los que me ayudaron a sobrevivir, dieron todo su cariño, su profesionalismo; al personal de nutrición, enfermería y limpieza. Realmente agradezco, a todos. Han puesto las ganas y me han salvado la vida y ahora, puedo regresar con mi familia", expresó.

Ahora, el galeno de 48 años continuará su tratamiento con fisioterapias a la espera de volver a ejercer la profesión.

Sobreviviente Ortiz es el único sobreviviente de las cuatro personas que contrajeron la enfermedad, luego del brote que se presentó en los Yungas con el paciente cero.

El 4 de junio murió Ximena Cuéllar, médica internista que trabajaba en el Hospital de Caranavi, y el pasado 10 de julio, el médico Gustavo Vidales perdió la batalla. Antes del deceso de los profesionales, falleció Macario Gironda, un agricultor de 76 años.

El director de la CPS, Gonzalo Torrico, destacó que durante los 153 días de internación de Ortiz el personal del nosocomio demostró su profesionalismo y su compromiso para salvar la vida al galeno.

"Después de153 días de internación, nuestro paciente infectado con arenavirus, el doctor Marco Ortiz, está recibiendo el alta de la CPS. Han sido 153 días de lucha, de tesón, de puro trabajo del personal del Petrolero de Obraje. Gracias a todo el trabajo que se ha hecho, hoy es una realidad, que nuestro paciente, colega y amigo, el doctor Marco Ortiz esté con nosotros", dijo Torrico.

Mientras que la médica Marianela Siñani, miembro del equipo multidisciplinario que atendió a Ortiz, explicó que desde su ingreso al nosocomio el pasado 26 de junio, la evolución del profesional era "desfavorable" por las múltiples fallas orgánicas que presentaba a causa del virus.

Sin embargo, agregó que en el transcurso comenzó a mostrar mejoría y fue sometido a seis sesiones de hemodiálisis para fortalecer su recuperación. Reveló que en agosto recién se conoció que la enfermedad que padecía Ortiz era arenavirus tipo Chapare.

Siñani destacó el profesionalismo de los médicos de la CPS que atendieron y ayudaron en la recuperación de Ortiz y agregó, que continuarán apoyando en su rehabilitación hasta su alta médica definitiva.