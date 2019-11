Rafael Quispe asume la dirección general del Fondo de Desarrollo Indígena y anuncia auditoría

La presidenta transitoria Jeanine Áñez posesionó hoy a Rafael Quispe como el nuevo director general ejecutivo del Fondo de Desarrollo Indígena.

“Sin importar las consecuencias, me propongo a poner orden en el Fondo Indígena. Yo no me corro, dirigiré el Fondo Indígena enmarcando lo justo y correcto”, aseguró Quispe en el acto realizado en Palacio de Gobierno.

#EnVivo | Director Ejecutivo del Fondo Indígena, @TataQuispe: En este corto tiempo dirigiré el Fondo Indígena enmarcado en lo justo, en lo correcto, sujeto a las normas que regulan la ejecución de proyectos. pic.twitter.com/ehB93kuTzD — Bolivia tv (@Canal_BoliviaTV) November 26, 2019

Indicó que otro de sus principales propósitos es “devolver” el valor de esta institución y a todos los pueblos indígenas originarios campesinos del país. “Vamos a reconstruir el Fondo Indígena, vamos a rescatar y devolver la dignidad a los indígenas originarios campesinos”, concluyó.

Quispe es parte denunciante en el proceso del caso Fondo Indígena que destapó la corrupción dentro la institución y salpicó a varias autoridades y exministros.

Los denunciantes dicen que recursos destinados a proyectos, que jamás se ejecutaron, fueron transferidos a cuentas de particulares. Quispe calcula que el desfalco es de de más de mil millones de bolivianos.

En contacto con la prensa, tras su posesión, Quispe aseguró que los proyectos que benefician a los pueblos indígenas originarios campesinos continuarán su curso. Sin embargo, entre sus primeras acciones dentro la institución será hacer una auditoría.

“Vamos a realizar la auditoría correspondiente. Quienes han robado la plata deben ir donde los ladrones están, a la cárcel”, expresó Quispe.

Además, aseguró que la institución recuperará su esencia, destinando fondos a los proyectos productivos y sociales que benefician a todos los pueblos indígenas originarios campesinos.