Cotas anuncia cese de la emisión de RT en Bolivia y para García "no hay libertad de expresión"

LA PAZ |

La televisora rusa RT informó que el operador de televisión e internet Cotas le comunicó, sin previo aviso, el cese de la emisión de RT en español en Bolivia desde el 2 de diciembre. Ante ello, el expresidente Álvaro García aseguró, a ese medio, que en Bolivia no existe libertad de expresión desde la llegada de Jenaine Áñez al Gobierno.

"Sin previo aviso ni explicación alguna, el operador Cotas acaba de anunciar el cese la emisión de RT en Español en Bolivia desde el 2 de diciembre", dice en una nota de RT.

Este medio, que anteriormente era denominado Russia Today, explicó que la notificación de Cotas se hizo vía correo electrónico. "Hago conocer que, a solicitud de la Gerencia General y Consejo de Administración de Cotas, se determinó retirar la señal RT a partir del lunes próximo (02/12/2019)", se lee en la notificación recibida por RT y firmada por el encargado de Gestión de Información de Cotas, Herman Rivero.

RT pidió explicación de dicha medida y Cotas respondió que "la decisión viene de las autoridades superiores de la cooperativa, donde simplemente nos instruyen el retiro de la señal".

Esta suspensión se suma a la realizada por la empresa estatal Entel, que la anterior semana anunció el retiro en su grilla la señal de teleSUR, un medio multiestatal con sede en Venezuela. Esta medida se tomó cuando aún continuaban los conflictos sociales a raíz de que grupos afines al MAS protestaban en pedido de la renuncia de Áñez y contra la dimisión de Evo Morales. Hasta ese entonces se registraban 32 muertos, 29 tras la dimisión del líder del MAS.

La presidenta de teleSUR, Patricia Villegas, calificó ese hecho como una censura: "Antes dijeron tenían problemas técnicos. Es evidente, la censura no acepta eufemismos. Seguiremos informando, ratificamos nuestro compromiso", dijo mediante su cuenta de Twitter.

García dice que no hay libertad de expresión. Por su parte, elexvicepresidente Álvaro García -quien brindó al poco rato del anuncio una entrevista ese medio desde su asilo en México- afirmó que en el Gobierno de Jeanine Añez no hay libertad de expresión. "No hay libertad de opinión, de prensa, de asociación, hay persecución selectiva de dirigentes, hay asesinatos, hay muertes sin responsables, este es el resultado de este régimen golpista de 14 días", dijo García.

Cuestionó a la ministra de Comunicación, Roxana Lizarraga, que al día siguiente de ser posesionada amenazó a "periodistas o pseudo-periodistas que estén haciendo sedición". "Es decir, si usted está amenazado por ser periodista en cuanto a su palabra o su opinión, esta claro que usted no tiene ningún tipo de libertad ni derecho garantizado. Es esa la calidad de régimen que ha establecido el golpismo de Áñez y de la policía y los militares que la respaldan", ha aseverado García Linera.