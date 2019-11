¿Quién es Nadia Beller, la candidata del MAS que ahora es vinculada con Áñez y Camacho?

La reciente aparición de Nadia Beller, excandidata del Movimiento Al Socialismo (MAS) en los encuentros del Gobierno de Jeanine Añez y las visitas departamentales del líder cívico Luis Fernando Camacho y Marco Pumari levantaron dudas y reproches de la población.

Nadia Beller Delgadillo, era candidata a diputada plurinominal por el Movimiento Al Socialismo (MAS) hasta hace un mes. Beller aparecía en campañas del MAS junto al expresidente Evo Morales, Adriana Salvatierra y otros militantes y legisladores, lanzando mensajes de apoyo al "proceso de cambio".

Tras el proceso electoral y la crisis política en Bolivia, la excandidata reapareció en la palestra el fin de semana, en la reunión del Gobierno con movimientos sociales, al lado de Añez. Ante las primeras repercusiones en un comunicado, el Ministerio de Gobierno aclaró que “si bien la señorita Beller intervino en este encuentro de pacificación, ella no es parte ni tiene participación alguna en el gobierno de transición”.

Sin embargo, ayer nuevamente apareció, está vez junto al líder cívico, Luis Fernando Camacho y Pumari en el recorrido que realizaron en Potosí.

Siguiendo la misma línea de aclaración y frente a nuevas críticas, Camacho escribió esta mañana un extenso texto en su perfil de Facebook explicando su relación con la excandidata.

Camacho se refirió a Nadia como "ella" en el post, aseguró que le brindó apoyo durante las protestas pero que no habló de aquello porque Beller no quería ningún crédito.

"Nadia Beller, me apoyó, previo y posterior a la salida de Evo Morales en el acercamiento a los sectores que 'eran' afines a este, con el único fin que yo pueda hablar con ellos y darles a entender que esta era una lucha democrática contra un tirano, no contra ellos, así se fueron dando las reuniones con los sectores".

El presidente del Comité pro Santa Cruz negó algún otro tipo de relación con Beller. "Nadia no tuvo ni tiene otro tipo de relación conmigo que la aclarada en la presente. Mi familia sabía desde el primer día sobre todo esto. Nunca fue un secreto", escribió.

Siguió: "No veo correcto poner la palabra de Dios o un mandamiento para denigrar a una mujer. A mí no me afecta lo que hacen buscando dañarme. Como hombre y padre de familia, sé quién soy y lo que hago", señaló en el post junto a un afiche difundido en las redes sociales que lo vincula sentimentalmente con la excandidata del MAS.

Según el reporte de El Potosí, ayer Beller dejó el cabildo potosino que se llevó a cabo en la plaza 10 de Noviembre. en la misma vagoneta blanca que el cívico cruceño. En una transmisión en vivo del mismo medio Beller evita responder a las preguntas del periodista.