Bolivia no otorgará salvoconducto a quienes tengan deudas con la justicia

La canciller Karen Longaric señaló que si la Embajada de México no entrega a los cinco exfuncionarios que tienen orden de aprehensión y permanecen en calidad de asilados diplomáticos, Bolivia no dará les el salvoconducto.

Longaric en entrevista con CNN señaló que el martes pasado sostuvo una reunión con la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, en la cual le entregó las órdenes de apremio que existen para el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; la exministra de Culturas, Wilma Alanoca, y para el exgobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez. A ellos se suman el exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), Nicolás Laguna, y el exfuncionario de informática del Órgano Electoral, Sergio Daniel Martínez Beltrán.

“Si ellos se niegan a entregar a estas personas, va a ser una situación bastante incómoda (…). En el específico caso de estos señores hay evidencia cierta de la comisión de graves delitos de sedición y otros que se citan en el requerimiento fiscal”, dijo la Canciller.

Agregó que en el caso que México decida no entregar a los exfuncionarios “tendrán que permanecer con ellos en la residencia por mucho tiempo, meses o años no lo sé”, agregó, ya que Bolivia no les dará los salvoconductos.

Longaric que confirmó que Juan Ramón Quintana está asilado en la Embajada o Residencia de México dijo que Bolivia tiene otros mecanismos para traer a estas personas en el caso de que hayan salido del país de cualquier forma como por ejemplo la extradición.

Quintana está acusado de terrorismo, sedición y otros delitos; mientras que Alanoca está acusada por haberse encontrado un arsenal de bombas molotov en instalaciones del Ministerio de Culturas, cuando ella estaba a cargo.

ABREN CAJAS QUE PROVENÍAN DE EEUU

El Ministerio Público desprecintó ayer tres cajas de plástico que procedían de Estados Unidos y tenían como destinatario el Ministerio de la Presidencia, que estaba manejado por Juan Ramón Quintana. En un acto público se las abrió y sólo se encontró material de impresión y documentos en inglés, por lo que aún se desconoce el contenido de los textos.

Estaban en almacenes de la Aduana del aeropuerto internacional de Viru Viru y se sospechaba que contenían material bélico.