Exfiscal denuncia que Guerrero ordenó liberar a Achacollo y anular la orden de aprehensión en su contra

El exfisacal Anghelo Saravia denunció que de manera ilegal liberaron a Nemesia Achacollo y anularon en 2016 una orden de aprehensión que ya se había ejecutado en contra de la exministra de Desarrollo Rural y Tierras por el caso Fondo Indígena.

Saravia, en una entrevista a Página Siete, informó con un documento en mano, que su entonces superior Ramiro Guerrero interfería en sus investigaciones por orden del expresidente Evo Morales para beneficiar y proteger a autoridades del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El documento que Saravia presentó es la orden de aprehensión contra Achacollo emitida el 21 de julio de 2016 donde señala que la exministra es “autor o participe de un delito de acción pública, a saber, Incumplimiento de deberes, Conducta antieconómica y Favorecimiento al enriquecimiento ilícito”.

Saravia asegura que en esa fecha, Achacollo debía declarar pero de desmayó, entonces Guerrero lo llamó y ordenó que se anule la aprehensión. Tras el suceso el entonces fiscal departamental de La Paz Edwin Blanco emitió un cuarto intermedio en la declaración de la exministra.

“La señora Achacollo fue aprehendida la primera vez que se presentó a declarar el 21 de julio de 2016. A las 20:00, luego de que ella se desmayó en la pregunta siete, el teniente Álvaro Jiménez ejecutó la orden. Había varios testigos. En ese momento, me llama el Fiscal General (Guerrero) y me dice que la deje libre. También vino Edwin Blanco y me repite la orden. Les dije que no podía desaprehenderla y que fuera de la oficina estaba la prensa. ‘Tú eres inteligente, sabrás qué decirles’, me dijo Guerrero”, relató el Saravia.

Aseguró que Guerrero le reveló que la orden para liberar a Achacollo había venido desde el ahora expresidente Morales. Además, sostuvo que varios funcionarios y militares “tenían protección del gobierno del MAS” por lo que no podían ser procesados.