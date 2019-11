Serrate descarta el retorno de la DEA como solución frente al narcotráfico

Ante las voces que piden que la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) retorne al país, el embajador Oscar Serrate afirmó que Bolivia necesita una solución permanente y un trabajo conjunto para enfrentar al narcotráfico y este organismo no es la solución.

"No creemos que la DEA haya tenido una actuación con resultados que pueda demostrar, no es el enfoque correcto (...). Cualquier agente externo que venga a 'ayudar', no necesariamente nos va a dar una solución sostenible, porque los que vienen, vienen y se van. Nosotros necesitamos una solución permanente", dijo en una entrevista con la red Unitel.

Serrate, designado por el Gobierno transitorio como embajador en misión especial ante la Casa Blanca, dijo que en la sociedad boliviana se necesita reforzar el rechazo al narcotráfico y la cooperación con la Policía para concertar una solución para "extirpar ese cáncer" que representa este delito.

"La coca tiene un valor simbólico importante, pero el momento en que entra la industrialización, la mafia y los carteles y los gobiernos se someten al dominio vienen una serie de consecuencias (...) Nosotros somos grandes víctimas de la cocaína".

La DEA, fue expulsada del país en 2008 por el expresidente Evo Morales con el argumento de una supuesta conspiración e injerencia en asuntos internos.

Las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos se han mantenido tensas durante la administración de Morales y sin embajadores en los últimos 11 años, aunque ambos países mantenían la relación a nivel de encargados de negocios. Serrate destacó, la importancia de cooperación entre países.

"Es parte de mi misión preparar el camino para un embajador permanente (...), construir puentes y los puentes se hacen a través de relaciones de buena vecindad", remarcó.