Caso Manada: Justiniano evita hablar de la denuncia por amenaza a fiscal

La autoridad jurisdiccional de Santa Cruz negó ayer tutela a la fiscal Nancy Carrasco, encargada del caso la Manada, por la denuncia presentada en contra de la exjueza Iris Justiniano, por amenazas de muerte, además de la supuesta injerencia del actual ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, abogado de la parte querellada.

El ministro Justiniano, al ser consultado, no negó la acusación y se limitó a decir que no comentaría el caso porque se trata de un tema personal.

“Yo no me voy a referir en los absoluto, ese es un tema persona, no en mi calidad de ministro”.

Representantes legales de la menor que fue víctima de presunta violación grupal en diciembre del pasado año en un motel de Santa Cruz denunciaron amedrentamiento en contra de la fiscal asignada al caso de parte de los abogados de la parte denunciada, motivo por el cual la fiscal Carrasco interpuso un recurso para que garantice su trabajo y proteja su integridad física.

La abogada Arlety Tordoya, también integrante de Mujeres Creando, denunció la dilación del caso, toda vez que el juicio oral, que debía iniciarse este viernes, fue postergado hasta el 13 de diciembre próximo debido a que uno de los acusados no contaba con defensa legal, sin embargo, dijo que lo que extraña es que pese a que la autoridad jurisdiccional dispuso de defensores públicos de oficio no se dio cumplimiento a esta determinación.

“Si alguno de ellos no contaba con la predisposición alguna de abogado, se les designaba uno de los cuatro abogados de oficio que se mencionaba dentro del auto de apertura del juicio. Entonces, esto ha sido una negligencia para poder evitar el juicio de hoy (viernes)”, denunció.

La legista Jessica Echevarría informó que, desde que estalló este caso, la parte demandante y los juristas fueron objeto de amedrentamientos con el objeto de que se deje el caso.

La intimidación y el hostigamiento llegaron a tal magnitud que determinaron que la menor víctima, que fue drogada para que los sujetos cometan el abuso, deje el país.

La abogada Tordoya explicó que es la apoderada en el caso, y que prevé asumir medidas para que se garantice el debido proceso.

“Se busca alejar a la única fiscal, Nancy Carrasco, que conoce el caso y ha seguido desde inicio. Eso también se ve venir por un tráfico de influencias. El anterior fin de semana fue aprehendido nuevamente el menor del caso la manada y por la zona tocó que sea nuevamente la fiscal a cargo de la nueva denuncia, por lo cual ha sido blanco de amenazas de muerte y destitución por parte de la abogada Iris Justiniano, que está también el caso del menor. Se dice que es actual pareja de Jerjes Justiniano”, denunció.

De los acusados, cuatro son adultos. El quinto miembro del grupo es un menor de 14 años, que tenía como representante legal al ahora Ministro de la Presidencia.

Justiniano refirió antes que el caso no se trata de una violación, hecho que se habría verificado a través de un informe forense, por lo que señaló que “tenía la intención’’ de solicitar permiso a la Presidenta para atender el caso.

OTROS CASOS

Aparece un caso que sucedió en 2016. Además del escándalo desatado por la presunta violación grupal sucedido en diciembre de 2018 en Santa Cruz, se conoció un caso ocurrido en 2016 en la misma ciudad.

Enero 2019, se denuncia un caso en La Paz. A fines de enero de 2019, una joven de 17 años denunció que tres hombres abusaron de ella en el bosquecillo de Pura Pura, La Paz.

12 de marzo de 2019, estalla otro caso. La Policía recibió la denuncia de una violación grupal. La víctima, de 15 años, recientemente había dado a luz un bebé producto de violación. Según investigaciones, el delito había sido cometido en 2018 por cinco peronas.