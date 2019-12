José Romero Sandoval es el primer postulante a vocal del Tribunal Supremo Electoral

José Romero Sandoval, fue el primer aspirante a ser vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en presentarse para la postulación después de que la Asamblea Legislativa Plurinacional inicie el proceso de inscripción con miras a las elecciones generales.

Sandoval, que también fue postulante a Fiscal General del Estado y Magistrado de Justicia llegó hasta el Senado a las 09:00

El sábado, la Asamblea Legislativa Plurinacional abrió ayer la oficina de la Comisión Jurídica para recibir los sobres con la documentación de los postulantes a vocales electorales. El plazo vence el 6 de diciembre y se tendrá tres días para las impugnaciones.

De acuerdo a la norma, deben cumplir 16 requisitos para inscribirse a ese proceso, entre ellos, haber cumplido 30 años de edad y tener nacionalidad boliviana; haber cumplido con los deberes militares, en caso de los varones; y no tener pliego de cargo ejecutoriado pendiente de cumplimiento y no tener sentencia condenatoria ejecutoriada.

Otros requisitos establecen no tener algún proceso penal por violencia contra la mujer, niños o adolescentes; trata y tráfico de personas, ni delitos vinculados con corrupción o narcotráfico; estar inscrito en el Padrón Electoral; tener título profesional con una antigüedad no menor a los 5 años; y no tener militancia en ninguna organización política en los últimos 10 años.

No haber sido dirigente o candidato de ninguna organización política en los 5 años anteriores a la fecha de designación; no tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad con autoridades del TSE, Ejecutivo, Legislativo y Órgano Judicial; renunciar de manera expresa a la membresía de cualquier logia.

Los postulantes deben, también, renunciar de manera expresa a la condición de dirigente; no podrán postularse autoridades electas y aquellos servidores públicos designados en los cargos de ministros; ni quienes sean miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Boliviana; no haber convocado, organizado, dirigido, supervisado, administrado o ejecutado algún proceso electoral, y no haber impedido, obstaculizado, resistido o rehusado a administrar un proceso electoral.

Según la convocatoria, la nómina de postulantes se publicará el 9 de diciembre en las páginas web y redes sociales de la Presidencia, la Asamblea Legislativa Plurinacional, Vicepresidencia, y de las cámaras de Senadores y Diputados.

Después, el legislativo realizará la revisión de la documentación, la entrevista, impugnación y la preselección de los postulantes, para elegir a los vocales hasta el 18 de diciembre próximo.