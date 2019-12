Jueza Pacajes es sentenciada a tres años y cinco meses de privación de libertad

El Juzgado primero de Sentencia Anticorrupción dictó hoy una condena de tres años y cinco meses de privación de libertad en el penal de Obrajes, contra la exjueza Patricia Pacajes, por el delito de incumplimiento de deberes.

Pacajes es acusada de haber revelado detalles del caso Alexander, cuando el proceso estaba declarado en reserva. Ella formó parte del tribunal que condenó a 20 años al médico Jhiery Fernández.

El caso estalló cuando se filtró el audio de una reunión social, en la cual Pacajes reveló pormenores del caso Alexander y que el médico Jhiery Fernández, condenado por ese proceso, era inocente.

La jueza Gladys Bacarreza explicó que, como prueba, se tiene una entrevista televisiva en la cual Pacajes admitió que la voz de la grabación era suya.

La autoridad judicial manifestó que Pacajes intentó dilatar el proceso, con actitudes como las faltas de su abogado, pero decidió dar continuidad al juicio de acuerdo con la nueva ley de abreviación procesal penal.

Pacajes, por su lado, rechazó la sentencia. Considera que la grabación fue realizada de manera ilegal, pero además está cortada y editada, por lo cual no debería ser tomada en cuenta como prueba.

Reiteró que la doparon para hacerla víctima de este caso. "He sido víctima, ultrajada, he perdido mi trabajo, he sido una mujer denigrada", agregó.

También acusó al hombre que filtró el audio, su expareja Romel Cardozo. Aseveró que en el mismo juzgado existe una causa de violencia contra el sujeto, pero que no tiene resultados.

Pacajes dijo que se considera "presa política", puesto que considera su detención como una orden emanada desde el Consejo de la Magistratura. "Son masistas", sostuvo.

La condena debe ser leída el 5 de diciembre. Pacajes anunció que apelará la sentencia.

Pacajes fue enviada a la cárcel el 31 de octubre de año pasado, con detención preventiva, por este caso.