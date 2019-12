Justiniano niega injerencia y coacción contra exviceministro de Políticas Comunicacionales

El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, negó haber cometido injerencia y coacción contra el exviceministro de Políticas Comunicacionales, Danilo Romano.

"No lo conozco, no he conversado con él, no tengo ninguna pugna con él. Si él ha dicho eso es completamente falso", dijo brevemente ante los medios de comunicación.

Tras una semana en el cargo, Romano presentó su carta de renuncia ante la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, el pasado 28 de noviembre, y denunció a Justiniano por injerencia en su cartera y coacción.

Romano hizo pública su carta de renuncia, en sus redes sociales. En esta indica que responde a una solicitud que habría hecho el Ministerio de la Presidencia argumentando que tenían "problemas de irregularidades".

En su publicación también explicó que se vio coaccionado por "bajezas" del ministro Justiniano, después de aclarar que se negó a viabilizar "consultorías internacionales comunicacionales".

El viernes Justiniano se vio involucrado en otra denuncia que incluso se hizo formal ante la justicia. La fiscal a cargo del caso de violación grupal denominado La Manada, en Santa Cruz, denunció al Ministro y a una exjueza por injerencia y amenazas de muerte.

Justiniano continúa siendo abogado de uno de los acusados.