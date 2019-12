Romano deja el viceministerio de Políticas Comunicacionales y apunta a Justiniano por injerencia

Tras una semana en el cargo de viceministro de Políticas Comunicacionales, Danilo Romano presentó su carta de renuncia ante la ministra de Comunicación Roxana Lizárraga, el pasado 28 de noviembre y denunció al ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano por haber cometido injerencia en su cartera.

Romano hizo pública su carta de renuncia, en sus redes sociales, en la indica que responde a una solicitud que habría hecho el Ministerio de la Presidencia argumentando que tenían "problemas de irregularidades". En su publicación también explicó que se vio coaccionado por "bajezas" del ministro Justiniano, después de aclarar que se negó a a viabilizar "Consultorías Internacionacionales Comunicacionales".

El ahora exviceministro aclara que fue criado solo por su madre, que desconoce a qué hace referencia el ministro de la Presidencia y que no se lo debe juzgar por acciones ajenas.

No me prestaré para que se haga uso y abuso de recursos del Estado para apoyar una tendencia política, mis principios y valores están primero, y aunque me busquen las caries que tuve, sepan que lucharemos ante cualquier tirano sea del color político que sea.

— Danilo Romano (@dany_romano) 3 de diciembre de 2019