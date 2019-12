Ana María Villarroel: “El trabajo nuestro es un trabajo técnico-operativo”

La presidenta Jeanine Áñez designó ayer a Ana María Villarroel Arze como vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba. La ahora vocal por designación presidencial señala que su trabajo será más técnico-operativo, considerando que ya está en puertas dos procesos electorales: elección nacional y subnacional.

Villarroel, con amplio recorrido en el campo electoral, recuerda que a lo largo de su trabajo pudo administrar 13 procesos, entre ellos referendos.

El artículo 206, párrafo III, de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que la Presidenta o Presidente del Estado designará a uno de sus miembros. De los cinco vocales de cada departamento, los otros cuatro son elegidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de ternas elevadas por la asambleas legislativas departamentales.

—¿Cómo llega a este puesto de trabajo y cuál es la tarea a desarrollar?

—La presidente Áñez me invita a que forme parte de este reto y obviamente es un honor para mí. Ahora, en realidad, el trabajo nuestro, especialmente en las departamentales, es un trabajo técnico-operativo, nosotros nos tenemos que dedicar a eso.

—¿Podría referir un poco sobre su perfil?

—Soy cochabambina, he tenido la suerte de vivir en La Paz más de 10 años. Aquí me he graduado de abogada y en mi experiencia electoral he sido vocal de la ex Corte Nacional Electoral en Cochabamba, en la Corte Departamental.

Estuve durante dos gestiones, 2001-2005 y 2005-2010, nos ratificaron a toda la Sala Plena que conformábamos, en ese entonces, por una labor destacada y reconocida por la comunidad en Cochabamba.

—Bastante experiencia en el quehacer electoral.

—No es nuevo y es un trabajo muy emocionante y, por supuesto, que espero llevar adelante con mucho ahínco y con mucha esperanza todo lo que nos espera para el año.

He tenido la oportunidad de llevar adelante 13 procesos electorales, entre los cuales también habían referendos.

—Designada, ¿qué tareas son prioritarias?

—Inmediatamente nos vamos a reunir con el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Salvador Romero y ya vamos a poder analizar los pasos a seguir. Como ustedes saben, tenemos un proceso electoral prácticamente en las puertas y nos vamos a abocar para analizar todos estos aspectos y la infinidad de detalles lo que todo esto implica.

—¿Qué sabe del Tribunal Departamental de Cochabamba?

—Tengo entendido que está precintado. Cuando he pasado por ahí, precisamente estaba precintado, tanto el TED como el Sereci, pero éste ya ha empezado sus labores, si no me equivoco, más o menos una semana.

—¿Considera que se pueden realizar las nacionales y subnacionales de manera paralela?

—Eso hay que analizarlo con mucho cuidado porque son dos elecciones un poco diferentes, pero en todo caso eso se va a determinar más adelante. En realidad, si hay la voluntad y si hay el esfuerzo y se considera que es viable que va a ser posible, lo vamos a hacer.

Ana María Villarroel nació en Cochabamba. Estudió Ciencias Jurídicas en La Paz, donde vivió más de 10 años.

Fue vocal de la extinta Corte Nacional Electoral en dos periodos (2001-2005 y 2005-2010).

También fue directora del Servicio de Registro Cívico hasta hace algunos meses en el Tribunal Electoral de Cochabamba.

DESIGNACIONES DE JEANINE ÁÑEZ

En un acto desarrollado en el Palacio de Gobierno, la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, designó a Ana María Villarroel y a Luis Fernando Arteaga Fernández como vocales del TED de Cochabamba y La Paz, respectivamente.

Antes designó a Ayda Alarcón como vocal del TED en Beni.

La anterior semana nombró a Salvador Romero como vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE).