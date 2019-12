Áñez cambia a Justiniano tras denuncias de coacción y amenazas

La presidenta transitoria Jeanine Áñez posesionó ayer a Yerko Nuñez como nuevo ministro de la Presidencia, en reemplazo de Jerjes Justiniano, quien dejó el cargo en medio de varias denuncias de coacción contra otros funcionarios de Estado y amenazas contra una fiscal del caso la Manada.

La salida de Justiniano obligó a Áñez a hacer un enroque, sacando a Nuñez de la cartera de Obras Públicas para ponerlo en Presidencia. El analista político Iván Arias fue designado para ocupar el cargo que Nuñez dejó vacante, mientras que el excandidato a diputado de Demócratas en Cochabamba Oscar Mercado fue posesionado como ministro de Trabajo.

“He decidido designar a Yerko Nuñez como nuevo ministro de la Presidencia, que es una persona con amplia experiencia en la administración del Estado. En estos pocos y turbulentos días ha demostrado capacidad para manejar el Ministerio de Obras Públicas”, dijo Áñez en un acto que se realizó en Palacio de Gobierno.

Justiniano entró al Gabinete el pasado 13 de noviembre, a recomendación del expresidente del Comité Cívico de Santa Cruz y hoy precandidato presidencial Luis Fernando Camacho. Justiniano era su abogado personal y también de las empresas de la familia del exlíder cívico.

Justiniano fue duramente criticado los últimos días desde diversos frentes. Por un lado, la fiscal de materia del caso la Manada, Nancy Carrasco, presentó la semana pasada una acción de libertad contra el exministro Justiniano, por injerencia en el caso, y contra la exjueza, Iris Justiniano, por amenazas de muerte vertidas contra Carrasco.

Justiniano era abogado de uno de los cinco acusados de violar en grupo a una joven en Santa Cruz. La defensa de la víctima y activistas denunciaron que el exministro presionó para favorecer a los acusados.

Ayer, la fiscal Carrasco no asistió a una audiencia de cesación a la detención preventiva y se supo que fue removida del caso.

El Ministro evitó hablar de este caso ante los medios, señalando que se trata de “un tema personal, no en calidad de ministro”. Sin embargo, ayer utilizó su cuenta de Twitter para mostrar su molestia por las acusaciones.

“Dicen que existe una manipulación de la justicia de parte de mi persona; sin embargo, no existe una sola evidencia de ello. Me he dedicado tan sólo a trabajar por mi país. Creo que algo hicimos, como para ahora recibir sólo ingratitudes”, señaló, horas antes de su destitución.

“Mi lealtad es con el país, la presidente y mi conciencia”, tuiteó, sin dar más detalles.

Otro cuestionamiento contra Justiniano es la denuncia del exviceministro de Políticas Comunicacionales Danilo Romano, quien, pocos días después de jurar al cargo, renunció al mismo denunciando injerencia de Justiniano.

“Veo necesario aclarar que como Viceministro de Políticas Comunicacionales me negué a viabilizar ‘Consultorías Internacionales Comunicacionales’, así como el inhumano despido masivo de mi personal.

Coaccionado con bajezas el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, solicitó mi renuncia a cinco días de mi posesión”, detalló Romano a través de sus redes sociales.

Justiniano, horas antes de su cambio, rechazó estas acusaciones y dijo que ni siquiera conoce a Romano.

Justiniano es la primera baja del Gabinete de Áñez. El exministro estuvo 20 días en el cargo.

FICHA PERSONAL



Yerko Nuñez Negrete

Cargo: Ministro de la Presidencia

Fecha de nacimiento: 1973-04-17

Lugar: Beni, Bolivia

Trayectoria: Estudiante de Agronomía, alcalde de Rurrenabaque, senador por Beni, segundo vicepresidente del Senado, ministro de Obras Públicas y de la Presidencia.



Iván Arias Durán

Cargo: Ministro de Obras Públicas

Nacimiento: La Paz, Bolivia

Trayectoria: Arias vuelve a la administración pública después de 18 años. En 2001 ocupó el Viceministerio de Participación Popular, en la gestión de Jorge Quiroga. Anteriormente, Arias militó en el MIR. Fue consultor de diversas instituciones.



Oscar Bruno Mercado

Cargo: Ministro de Trabajo

Nacimiento: Cochabamba, Bolivia

Trayectoria: El Ministro en ejercicio es abogado. En su trayectoria fue asambleísta departamental de Cochabamba, director de Coordinación de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Alcaldía cochabambina y candidato a diputado por Bolivia Dice No.

JERJES, CERCANO AL MAS Y A CAMACHO

Jerjes Justiniano Atalá es un abogado cruceño, hijo del excandidato del MAS y exembajador en Brasil Jerjes Justiniano. En su vida profesional, fue abogado defensor del polémico exalcalde de Warnes Mario Cronembold (MAS), quien fue detenido en la crisis electoral por presunta tenencia ilegal de armas y enriquecimiento ilícito. Justiniano defendió a Cronembold y aseguró que su detención fue ilegal.

El exministro también fue brazo derecho de Luis Fernando Camacho, así como abogado de su familia y sus empresas. De hecho, llegó al cargo de ministro por recomendación del mismo Camacho.

OLIVERA ES NUEVO DIRECTOR DE AGETIC

El cochabambino Carlos Olivera es el nuevo director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), tras la renuncia y posterior pedido de asilo del extitular Nicolás Laguna en la embajada mexicana, debido a la crisis por las fallidas elecciones del 20 de octubre.

“Carlos Olivera es cochabambino y cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito tecnológico, ya sea desde la empresa privada, emprendimientos propios y la docencia. Fuedirector de Tecnología en empresas como EMPRO ltda., The Perch Project (en Arabia Saudita) y Hotel Connections (en Estados Unidos). Además de ser fundador de la primera empresa de desarrollo de videojuegos en Bolivia. Asimismo, ha trabajado como consultor informático para entidades como: Unicef, PNUD, Nuevatel, PIL Andina, Televisa de México y Gameloft en Argentina”, publicó esta agencia estatal que depende del Ministerio de la Presidencia.

Laguna es investigado como uno de los responsables del manipuleo informático de las actas de las elecciones del 20 de octubre, por lo que se activó una orden de aprehensión.

JEANINE PIDE MÁS GESTIÓN Y MAYOR COORDINACIÓN

REDACCIÓN CENTRAL

La presidenta de transición, Jeanine Áñez,pidió a sus nuevos ministros acelerar la gestión y mayor coordinación.

Luego de la posesión, el flamante ministro de la Presidencia Yerko Nuñez declaró que, a pesar de ser un Gobierno de transición, se está haciendo gestión y se debe mejorar la coordinación con la Asamblea Legislativa, el Órgano Electoral, el Ministerio Público, así como con los distintos niveles de Autonomías.

Al ser consultado sobre si la decisión de Áñez se debería a las denuncias en contra de Justiniano por injerencia en la justicia, Nuñez señaló: “Es una decisión que ha tomado la Presidenta, no sé cuáles serán las fallas”, e insistió en un trabajo de gestión y coordinación para entregar un país de paz.

Por su parte, el nuevo ministro Iván Arias planteó que su labor se concretará en “investigación y gestión”, en un ministerio muy grande con varias dependencias, indicando que “ahora estoy en el otro lado, ahora ya no sólo critico, sino que tengo que hacer gestión”. También resaltó que es parte de la “revolución de las pititas” y profundizará la libertad y la democracia sin odios ni desprecios.

Finalmente, el nuevo ministro de Trabajo, Oscar Mercado, que se desempeñaba como viceministro de Trabajo hasta ahora, indicó que buscará retornar a la normalidad de los servicios, pues por más de 20 días no hubo cabeza en la cartera de Estado. Apuntó que se han realizado ya conversaciones con distintos sectores.