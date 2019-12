Camacho dice que si Pumari no lo acompaña en el binomio presidencial buscará una mujer

El exlíder cívico Fernando Camacho aseguró que si Marco Pumari, presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), no lo acompaña en el binomio presidencial para las próximas elecciones, buscará a una mujer para que sea candidata.

En entrevista con CNN, Camacho dijo que aguarda una respuesta oficial de Pumari que podría emitirse hoy.

“Creo que Marco puede definir si es que ya no decide acompañarnos, y decide ir (solo) no sería algo que nos amargue para la candidatura. No hubo ningún tipo de discrepancia, en ningún momento Marco ha hecho conocer el hecho de que quiera ir a la Presidencia, en Potosí definimos el orden y él aceptó (ir por la Vicepresidencia)”, dijo el exlíder cívico de Santa Cruz.

Por su parte, Pumari aseguró ayer que si es candidato en las próximas elecciones “será con Camacho”.

“Si vamos a las elecciones, espero que sea con Camacho, no importa el cargo, el orden de los factores no altera el resultado. La idea acá es pensar en Bolivia. Camacho es la primera opción en todo momento, no (hay ninguna ruptura con él), nos une una lucha, nos une una amistad y, en función a esa situación, se va a tomar la mejor decisión”, dijo a los periodistas.

Camacho presentó el pasado viernes su carta de renuncia al Comité Cívico pro Santa Cruz para comenzar su carrera electoral con miras a la presidencia del Estado.

Pumari advirtió que no prevé renunciar todavía a su cargo porque tiene en agenda de temas prioritarios que son parte de las reivindicaciones de su región, como el litio y el Cerro Rico de Potosí, que deben ser analizados en una reunión con autoridades del Gobierno nacional.

El domingo, Camacho firmó un acuerdo político preliminar con el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Pan Bol, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y algunos sectores del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), hasta hace poco aliado del postulante de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa.

Respecto a esos acuerdos políticos, Pumari considera que “hay sumas que restan”.