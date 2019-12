OEA: Una estructura informática oculta violó y manipuló los comicios

La Organización de Estados Americanos (OEA) hizo público ayer el informe final del Análisis de Integridad Electoral de los comicios generales del pasado 20 de octubre, que revela que hubo manipulaciones “dolosas”, alteraciones de actas, falsificaciones y también una estructura informática oculta y paralela a la del conteo oficial y del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que facilitó la suplantación de resultados.

Esta estructura oculta era de conocimiento de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con excepción de Antonio Costas, quienes coordinaban con una persona externa que no era parte del Órgano Electoral ni de ninguna institución relacionada con el conteo. Los nombres de esta persona y de otros implicados se mantienen en reserva por motivos de seguridad, pero fueron informados por la OEA al Ministerio Público para las correspondientes investigaciones.

El informe final contiene 95 páginas y nueve anexos con los detalles de la investigación que lideró el coordinador del equipo, Cristobal Fernandez, durante 10 días, del 31 de octubre al 8 de noviembre. La auditoría se realizó sobre la jornada electoral del 20 de octubre y sus fases posteriores.

“El equipo auditor ha detectado una manipulación dolosa de los comicios en dos planos. A nivel de las actas, a partir de la alteración de las mismas y la falsificación de las firmas de los jurados de mesas. A nivel del procesamiento de los resultados, a partir del redireccionamiento del flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por personal del TSE, haciendo posible la manipulación de datos y la suplantación de actas”, señala una de las conclusiones del informe de la OEA.

A estas manipulaciones se suman irregularidades graves, tales como la falta de resguardo de las actas y la pérdida de material sensible, varias fallas en los sistemas de control informático y otras faltas de menor gravedad, que incidieron en que los comicios no puedan ser validados por la cantidad de irregularidades.

Los hallazgos detallados revelan, asimismo, la parcialidad de la autoridad electoral. Los vocales del TSE, quienes debían velar por la legalidad e integridad del proceso, permitieron que se desviara el flujo de información hacia servidores externos, destruyendo toda confianza en el proceso electoral, señala el reporte.

Cinco hallazgos

El informe de integridad sistematiza en cinco hallazgos las irregularidades encontradas en el proceso electoral.

Los hallazgos son: 1) Los sistemas de transmisión de resultados electorales preliminares y de cómputo definitivo estuvieron viciados. 2) Existieron irregularidades y falsificaciones en el llenado de actas electorales. 3)

La deficiente cadena de custodia no garantizó que el material electoral no haya sido manipulado y/o reemplazado. 4) Las actas del cómputo no son confiables; no obstante, a pesar del análisis detallado se destaca que las actas ingresadas en el último 4,4% tienen un número llamativo de observaciones. 5) Tendencia mostrada en el último 5% del conteo es altamente improbable.

El primer punto detalla las irregularidades halladas en la TREP y el Conteo Rápido, que a pesar de ser dos sistemas autónomos y separados, se detectó que el conteo oficial tiene más de 1.500 actas de la TREP.

El reporte halló dos servidores que no estaban registrados en el sistema (BO1 y BO20) pero que se utilizaron en diferentes momentos. El primero desde el inicio de la jornada electoral hasta que se paró la TREP (19:40) y el segundo desde el 21 de octubre hasta el cómputo final. El servidor BO1 no estaba registrado y el BO20 ni siquiera fue reportado hasta que fue hallado por la auditoría de la OEA

Emerge en este contexto la figura de un profesional informático asesor del tribunal, que no era parte de la planta efectiva del Sereci (que hacía la TREP), no estaba contratado por Neotec (la empresa que gestiona el software), no era parte de la planta de la Dirección de Tecnologías de Información (Dntic) y tampoco era parte de la empresa auditora Ethical Hacking.

“Dicho asesor fungió aparentemente como responsable de seguridad de información del OEP sólo durante el proceso, no presentó informe alguno al equipo auditor de la OEA ni fue presentado a los peritos auditores como funcionario por parte del TSE”, señala el reporte.

Si bien la TREP es un cómputo preliminar, tiene incidencia en el conteo oficial porque el 5% de las actas TREP fueron utilizadas en el conteo final.

El segundo hallazgo apunta a la existencia de un patrón de manipulaciones, falsificaciones y adulteraciones de actas electorales en seis departamentos que buscan beneficiar al mismo candidato.

“Se advirtieron 226 actas de las 4.692 analizadas en las que dos o más actas de un mismo centro de votación fueron llenadas por una misma persona”, dice el informe.

Las actas referidas corresponden a 86 centros de votación, de 47 municipios del país de los departamentos de Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Oruro. En total, todas estas mesas corresponden a 38.001 votos válidos, de los cuales el partido político MAS obtiene el 91%, es decir, 34.718 votos, casi el número de votos que le permitió a Evo Morales evitar la segunda vuelta.

También se hallaron similares irregularidades en varias actas de Argentina, donde el MAS tuvo amplia ventaja.

En los anulados comicios del 20 de octubre, el MAS obtuvo 47,08% de votos frente a 36,51% de Comunidad Ciudadana, una diferencia del 10,57%.

TREP Y CÓMPUTO OFICIAL, OBSERVADOS

El informe de la OEA observa la paralización intencional y arbitraria, sin fundamentos técnicos, del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) al momento en que se llevaban 83,76% de las actas verificadas y divulgadas, de un 89,34% de actas que ya habían sido transmitidas y estaban en el sistema TREP.

El TSE ocultó a la ciudadanía, de manera deliberada, un 5,58% de actas que ya se encontraban en el sistema TREP, pero que no fueron publicadas. Cuando la TREP volvió, la diferencia a favor del MAS se amplió inexplicablemente.

DATOS

Evo gana en el último 5%. El reporte deja en claro que la victoria en primera vuelta de Evo Morales fue estadísticamente improbable, y que su proclamación se dio por un aumento masivo e inexplicable de los votos del MAS en el 5% final del cómputo, donde el MAS obtiene 167.000 votos, contra tan sólo 50.000 de CC. Es esta ruptura, imprevista e imposible de anticipar dada la tendencia del resto de la votación, que empuja al MAS por encima del margen del 10%

Servidores ocultos. La OEA observó la introducción de servidores no previstos en la infraestructura tecnológica(denominados BO1y BO20), a los cuales se desvió de manera intencional el flujo de información del TREP. Para la redirección del flujo hacia el servidor BO20 se modificó la IP a la que direccionaban las 350 máquinas utilizadas en el Sereci.

Un funcionario ajeno. A solicitud de los vocales del TSE y de un individuo presentado como asesor de los vocales se configuró un servidor en una red ajena al TREP y Cómputo a través de una máquina Linux AMI virtual. Dicho individuo no formaba parte de la planta del TSE ni de las empresas contratadas.

DATOS RELEVANTES DEL INFORME

El informe final de auditoría electoral de la OEA hace revelaciones importantes

Estos hallazgos revelan la existencia de un grupo organizado cuyo objetivo fue crear una estructura informática oculta.

El servidor BO20 fue omitido en todos los informes previos a la llegada del equipo auditor de la OEA.

Desde un servidor en una red vulnerada se estableció comunicación con la red del Cómputo Oficial.

De las 4.692 actas peritadas, se encontraron 226 actas con irregularidades en 6 departamentos.

Existen 1.511 mesas que no fueron incluidas en la TREP, pero sí formaron parte del Cómputo Final.

En departa-mentos donde hay un número considerable de mesas que reportan tarde, el MAS tiene inusual desempeño.

La OEA registró la recepción de más de 200 denuncias con información de la ciudadanía.

DEFICIENCIAS EN CADENA DE CUSTODIA Y ACTAS OBSERVADAS

REDACCIÓN CENTRAL

El reporte de la OEA indica que la cadena de custodia del material electoral fue deficiente y muy frágil, además que se hallaron irregularidades en el último 4,4% de actas ingresadas al conteo.

“El análisis realizado por el equipo auditor reveló que la cadena de custodia de las actas fue extremadamente frágil. En varios departamentos, el traslado del material sensible desde los recintos electorales hasta la sede de los TED no contó con el necesario acompañamiento de las fuerzas de seguridad. La debilidad de la cadena de custodia es un punto fundamental. Dado que en Bolivia no existe la posibilidad de recuento de votos, el acta es el único documento del que se dispone para reconstruir lo ocurrido el día de la votación”, señala el reporte.

También se observa que, además de la serie de irregularidades que ya pone en duda la veracidad de un porcentaje de las actas, se encontró que el 4,4% de las actas que ingresaron al final tienen serias irregularidades.

“Al analizar el tipo de observaciones que se registraron en las 12.925 actas, se destaca que el 18% correspondieron a cambios/correcciones en la cantidad de votos registrados para la elección presidencial. Los auditores identificaron, además, que de estas 12.925 actas que tenían comentarios, 846 fueron actas que sólo entraron al cómputo final (ultimo 4,4%), de las cuales 328 (39%) se referían a cambios en los votos para presidente”.

INFORME HALLA “RUPTURA” AL 95% DEL CONTEO FINAL

REDACCIÓN CENTRAL

El reporte de la OEA señala que hay una notable “ruptura” en la línea de tendencia de votación cuando el conteo llega al 95% de los votos. Este quiebre favorece a Evo Morales de una manera inexplicable.

La auditoría señala que existen 1.511 mesas que no fueron incluidas en la TREP, pero sí formaron parte del Cómputo Final, que es el que define el resultado oficial en el sistema boliviano. Se trata del 5% de las actas totales.

“Con el 95% de los votos del TREP computados, Morales obtuvo una diferencia de 488.891 votos (8,7%) respecto a Mesa. En el 5% final del TREP, el MAS agregó 106.799 votos a esa ventaja, de 290.624 contabilizados en total; lo que amplió su margen de victoria a 10,11%, por encima del umbral requerido para vencer en primera vuelta”, apunta el reporte.

La auditoría acota que si se consideran sólo las mesas electorales no incluidas en la TREP (1.511), entonces Morales obtuvo 128.025 votos de 247.025 y Mesa, 76.315, es decir 51.710 menos.

“Esto significa que del margen general de victoria (poco menos de 650.000 votos) más de 156.000 se computaron a su favor en el 5% final del conteo de votos, lo que representa una ruptura notable en la línea de tendencia del resto de las elecciones”, señalan.

La OEA señala que esta votación no puede ser explicada por los votos del área rural, porque las actas faltantes correspondían a distintas zonas del país.