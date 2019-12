Pumari: Comcipo definirá este sábado sobre candidatura y futuro político

El presidente del Comité Cívico de Potosí (Comcipo), Marco Antonio Pumari, aseguró que este sábado sus bases determinarán su futuro político. Admitió que recibió propuestas de varias siglas políticas aunque no quiso detallar cuáles.

“Yo tengo que bajar al Comité Cívico, este sábado se va a hacer la reunión para socializar con las bases, hacer un análisis coyuntural y ahí las constituciones y organizaciones definirán la posición de Marco Pumari, en el sentido de que hoy soy presidente y me debo a mis organizaciones”, manifestó.

Pumari aseguró que recibió ofertas de siglas políticas pero evitó nombrarlas “por ética”, asimismo rechazó algún tipo de acercamiento con partidos políticos.

“No puedo tomar una decisión personal ni mucho menos que me den plazo, es como que estén dando un plazo al departamento de Potosí o al Comité Cívico potosinista, no lo puedo aceptar, sé que esa no fue la intención”, agregó.

Pumari considera que un bloque único se debe plasmar a través del pueblo, unificando criterios y consensos y no mediante partidos políticos.

“El entorno de unificar criterios no tiene que ser en base a los partidos políticos, el bloque único lo debemos conformar los bolivianos así como lo hemos hecho en las movilizaciones. Un partido político es necesario, pero hay algunos partidos que restan en vez de que sumen”, dijo.