Ampliado del MAS determina consultas regionales a militantes para elegir binomio

El exlíder cívico, Luis Fernando Camacho, en una entrevista con Gigavisión, anunció hoy que el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Pumari, no será su acompañante en las próximas... Ver más Camacho anuncia que Pumari no será su acompañante en las elecciones

El periodista de la cadena CNN, Fernando del Rincón, en el marco de su visita a Santa Cruz, recomendó a los bolivianos elegir a un presidente que esté al servicio de su pueblo, que no sea populista y... Ver más Del Rincón: "No elijan un payaso; no se olviden que su próximo presidente es su empleado"

El Ministerio Público ordenó la aprehensión e inmediato procesamiento penal del Fiscal de Materia R.CH.N.y de la Fiscal M. R. I., sospechosos de haber favorecido a Sergio D. M.B., asesor informático... Ver más Aprehenden a dos fiscales por fuga del informático del TSE