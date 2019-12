Familiares de víctimas de Senkata ven que DS 4100 "menosprecia" su dolor

Los familiares de las víctimas de los enfrentamientos en la zona de Senkata afirmaron que el Decreto Supremo 4100 que dispone una indemnización económica para las víctimas de la violencia postelectoral, "menosprecia" su dolor y vulnera el derecho humano de los heridos de estos conflictos, por tanto, decidieron no aceptarla. Piden la mediación de organismos internacionales para mejorar la norma.

El representante de Derechos Humanos de la ciudad de El Alto, David Inca, manifestó que las familias decidieron rechazar la normativa porque les condiciona a que una vez indemnizados con Bs 50 mil, esto solo para los familiares de las personas que hayan muerto en los conflictos, no puedan reclamar una investigación ante instancias internacionales.

Otro de los puntos, según Inca, que molestó a las personas fue que el resarcimiento económico no está destinado para las personas que resultaron heridas durante los conflictos que estalló, después de las fallidas elecciones del 20 de octubre.

"El Decreto Supremo viola los derechos humanos porque hay un artículo que nos llama la atención y que establece que una vez, que el herido este curado o bien se le de los Bs 50 mil, no tienen derecho a reclamar a instancias internacionales, y eso ya es chantaje", argumentó.

La esposa de Deyvid Posto Cusi, uno de los fallecidos, relató, entre lágrimas que el dinero que establece el DS para "resarcir" la pérdida de su pareja, no les devolverá la felicidad ni el amor del padre de sus hijos. Lamentó que el Gobierno quiera privarlos para buscar justicia.

Pidió a la presidenta Jeanine Añez, que instruya la captura de los responsables de la muerte de su pareja y de las otras personas que perdieron la vida durante esos conflictos. Dijo que su esposo no participaba de las movilizaciones, sino pasaba con su bicicleta y fue, en ese momento que recibió un disparo que acabó con su vida.

"Queremos justicia, justicia para mi esposo. Él era un padre cariñoso ni todo el dinero del mundo me lo va a devolver, con esta ley están menospreciando nuestro dolor, la pérdida de una vida no puede tener precio. Mi esposo no estaba en el conflicto, estábamos pasando y han empezado a disparar de todo lado, esos militares y justo a él le ha llegado una bala. Tienen que pagar los autores", imploró.

Otro de los familiares de una de las víctimas fatales, Joel Colque Patty, señaló que el decreto promulgado por el Gobierno, denigra a las familias de las víctimas de Senkata porque les prohíbe buscar justicia para sus fallecidos y heridos.

"Mi hermano, un joven de 22 años ha sido una víctima fatal en Senkata. Él era un joven alegre y trabajador, no pertenecía a ningún partido político y me lo han matado. Ahora, pretenden que con ese decreto no busquemos justicia, que los asesinos se queden impunes, eso no lo podemos permitir", aseguró.

Ante esa situación, el representante de Derechos Humanos de la ciudad de El Alto, David Inca, señaló a ANF que pretenden presentar por escrito, en los próximos días, "su rechazo" al DS y pedir a diferentes organizaciones internaciones, entre ellos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas, entre otros para que sean mediadores, en una mesa de diálogo y se pueda mejorar la norma.

"Pedimos una mesa de diálogo en la que sean mediadores los representantes de organismos internacionales para debatir este asunto de derecho y justicia con el objetivo de mejorar el DS 4100", agregó.

Dijo que enviaron una carta a la presidenta Añez, rechazando el Decreto Supremo.

Pronunciamiento

El Gobierno transitorio de la presidenta Jeanine Áñez aprobó la tarde del jueves el Decreto Supremo (DS) 4100, que asigna un pago único y global de Bs 50 mil a cada una de las 29 familias de las víctimas fatales reportadas por la Fiscalía durante el conflicto desatado tras el fraude a favor del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones generales del 20 de octubre.

De acuerdo al Ministerio Público hay al menos 700 personas que resultaron heridas en diversos lugares de Bolivia.