Informe de OEA mostró cinco hallazgos del fraude

El informe final del Análisis de Integridad Electoral de los comicios del 20 de octubre pasado, elaborado por la OEA, develó cinco hallazgos y 34 irregularidades que prueban que el proceso electoral fue vulnerado.

El reporte, hecho público el miércoles, indica que: 1) Los sistemas de la TREP y de cómputo definitivo estuvieron viciados. 2) Existieron irregularidades y falsificaciones en el llenado de actas electorales. 3) La deficiente cadena de custodia no garantizó que el material electoral no haya sido manipulado. 4 )Las actas no son confiables; a pesar del análisis detallado, se destaca que las actas ingresadas en el último 4,4% tienen un número llamativo de observaciones. 5) La tendencia mostrada en el último 5% del conteo es altamente improbable.