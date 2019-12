Comicios: Camacho y Pumari se alejan y tambalea el bloque único

La novela por la candidatura de los cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari terminó en medio de un cruce de acusaciones. El exlíder cruceño decidió postular a la Presidencia sin el acompañamiento del potosino, y éste respondió que la determinación de Camacho lo “sorprendió” y que “pateó el tablero”, a lo que el expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz respondió que Pumari “miente”.

En tanto, un consejo consultivo, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) decidió que Pumari se postule en las próximas elecciones como candidato presidencial.

“Él (Pumari) tiene el interés de ir a la Presidencia. Yo no puedo jugar con lo que ya hice, hicimos un compromiso y hay algo que yo no voy a negociar nunca y son los principios por los que nos tenemos que regir”, aseveró Camacho a los medios en la mañana.

Camacho manifestó que se sentó a conversar con Pumari y decidieron que lo mejor es que “yo (Camacho) vaya solo, él determinará si va o en qué lugar va, pero era necesario que yo pueda dar certidumbre. Esto ha quedado muy claro, somos grandes amigos”.

Pumari no tardó en responder. Desde Potosí, en contacto con los medios, dijo que Camacho tomó esa decisión sin escucharlo y de manera personal.

“Sin escuchar mi posición se tomó la decisión, de una manera personal. Las instituciones y organizaciones de Potosí debían analizar la situación y mi postulación en torno a estas nuevas elecciones. Tenía esa obligación moral con el pueblo potosino para tratar este tema, me sorprende la decisión de Luis Fernando Camacho”, declaró Pumari a radio Fides.

No obstante, Pumari señaló que le desea suerte y todo lo mejor a Camacho y negó que haya algún tipo de resentimiento.

“Suerte. Te deseo todo lo mejor en este momento. Jamás va a existir rencor contra con una persona que ha luchado conmigo de manera conjunta. Hoy me toca también tomar mi decisión, espero el entendimiento también por parte de él”, remarcó.

Pero las declaraciones no quedaron ahí. En la tarde, Camacho salió a revelar que el cívico potosino sabía el martes —cinco días antes— que ya tomó la decisión de ser candidato presidencial sin Pumari, es más, lo emplazó a decir la verdad o caso contrario lo haría él, revelando incluso a los testigos de aquella conversación.

“Antes de que yo haga un juicio de valor con respecto a si me miente o no me miente, creo que es importante que él le responda al país. Yo necesito que él se dirija al país y le diga la verdad, pero textualmente. ¿Se reunió el martes? ¿No le dije que ya no iba? Creo que basada en esas respuestas, el pueblo boliviano va a conocer claramente cuál es la actitud y cuál es la razón por la que yo le dije que no podía ir con él. Una vez tenga la oportunidad de decirlo, pues si no lo dice, tendremos que hacerlo junto a actores que estaban presentes”, dijo.

Sostuvo que la intención no es hacer a un lado de Marco Pumari. Es más, dijo que desde que el día que hicieron un compromiso hasta el día en que decidió por su candidatura, canceló proclamaciones porque no podía ir solo.

En Potosí, Comcipo decidió postular a Pumari. “Si encontramos el consenso necesario a nivel nacional para asumir la candidatura, lo vamos a hacer. Hoy la población necesita medidas patrióticas y eso debemos demostrar. No nos vamos a correr ni nos vamos a excusar. Necesitamos tomar decisiones patrióticas”, dijo Pumari.

El cívico recalcó que “este mensaje debe calar en toda la población. No se trata de dos personas, no voy a ingresar a ninguna novela porque hoy se trata de pensar en Bolivia. Hay que abrir las puertas a todos más allá de que algunos ya nos han cerrado, vamos a buscar consenso, pero el tiempo es corto y debemos correr”.

4 binomios para comicios

A la fecha se confirmó que el MAS, CC, el bloque de Camacho y el MTS presentarán binomios para las presidenciales.

Sectores insisten en la idea de bloque único

La separación de los líderes cívicos Marco Pumari y Luis Fernando Camacho provocó desazón en activistas y sectores opositores al MAS, pues señalan que el único camino para garantizar que el partido del expresidente Evo Morales no retorne al poder es enfrentarlo con un bloque único.

“Se debe pensar en la conformación de un frente amplio, con desprendimiento personal y hacer énfasis en que una vez que los políticos logren construir un frente homogéneo de ahí salgan los nombres del binomio que les permita gobernar con legitimidad democrática y fuerza”, escribió en Twitter el rector de la UMSA y activista, Waldo Albarracín.

Camacho y Pumari lideraron, junto a otros sectores, las protestas contra el expresidente Evo Morales que terminaron con la renuncia y posterior exilio en México del ahora exmandatario.

Tras la pacificación, ambos se dieron baños de popularidad en Santa Cruz y Potosí y hacían suponer que lanzarían un binomio presidencial al ser los líderes cívicos del derrocamiento de Evo Morales y Álvaro García Linera, y poner fin a 14 años de gobierno socialista.

Sin embargo, esta posibilidad se terminó luego de que Camacho anunciara de que postulará sin Pumari y que está en busca de una acompañante en el binomio.

SEPA MÁS

Camacho busca acompañante de fórmula

Tras el fracaso de la dupla con Marco Pumari, el exlíder cívico Luis Fernando Camacho decidió buscar una acompañante mujer para los comicios.

Pumari espera la decisión de Comcipo

Marco Pumari esperará la decisión del Comité Cívico Potosinista para determinar si se postula o no como candidato presidencial. Se prevé que se el ente cívico convoque a una asamblea estos días.

REACCIÓN

Barral: Camacho no tiene futuro

El diputado de Unidad Demócrata (UD), Amilcar Barral, consideró que Luis Fernando Camacho es un gran dirigente cívico, pero dijo que su candidatura a la Presidencia no tiene futuro. “Yo creo que Camacho como político es un gran cívico, pero empezó su carrera política muy mal, con muchos errores que lo único que provocará es el desencanto de los bolivianos”.