Murillo advierte al trópico: “Cuidado que por ponerse duros no tengan elecciones”

El ministro de Gobierno Arturo Murillo, advirtió hoy que si los sindicatos, federaciones y cocaleros en el Chapare “no respetan el Estado de derecho” y continúan sin permitir la presencia policial, no se llevarán a cabo las nuevas elecciones generales en dicha provincia.

“No podemos permitir un territorio boliviano sin presencia del Estado, sin presencia de la Policía. (...) Si no hay respeto al Estado de derecho, se va a complicar el tema de elecciones. Cuidado que por ponerse duros, no tengan elecciones en el Chapare”, advirtió Murillo en una conferencia de prensa.

Expresó que se determinará la medida si los dirigentes de los sindicatos no facilitan, no tranquilizan a los más radicales, a los "narcoterroristas que están incrustados en algunos sindicatos”.

Además, explicó que la realización de elecciones en un “territorio sin ley” supondría varios peligros para los vocales, veedores y votantes.

“Cómo podemos llevar elecciones sin presencia del Estado. No van a haber diputados ni senadores de esos lugares, no van a poder haber elecciones de alcaldes y concejales. (...) ¿Cómo me va a permitir a mí el Tribunal Supremo Electoral?, me va a decir: ‘No tengo un lugar seguro para repartir las boletas, que hayan veedores, para que la gente vaya a votar con libertad en las elecciones en un territorio sin ley’. No se puede”, aseveró.

Pidió a los dirigentes de los diferentes sindicatos dialogar con sus organizaciones ya que asegura que “el 90 por ciento de la población en el Chapare” quiere seguir con el dialogo y la reconciliación.

Entre el pasado 8 y 10 de noviembre, pobladores del trópico decidieron tomar y quemar las instituciones policiales existentes en diferentes municipios como Villa Tunari, Chimoré y Shinahota, unos 300 policías del trópico se replegaron; sólo la de Ivirgarzama fue precintada por los dirigentes, pero ahora sufre robos.

Todavía no se ha cuantificado el daño económico y la cantidad de bienes que fue afectada. Desde entonces se han registrado cuatro muertes violentas, sólo la Fiscalía tiene presencia en la zona.

Hace algunos días, a dirigente de la Federación Trópico, Segundina Orellana, recalcó que las personas que viven en Chapare perdieron la confianza en la Policía desde la posesión de Arturo Murillo como ministro de Gobierno. “Nuestros afiliados no están de acuerdo con el retorno de los policías. Si quieren volver, primero deben pedir perdón de rodillas”, dijo.