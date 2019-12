Canciller Solá pide a Evo no hacer declaraciones políticas en Argentina

En medio de hermetismo, el expresidente Evo Morales aterrizó esta mañana en Buenos Aires, Argentina, donde fue acogido en condición de refugiado político, según confirmaron medios locales. Al anunciar la noticia del arribo, el canciller de ese país, Felipe Solá, contó que se desea que Morales cumpla "el compromiso de no hacer declaraciones políticas en la Argentina".

Solá aseguró que hasta ahora no había tenido contacto con Morales, sin embargo explicó las condiciones a las que el exmandatario deberá somenterse en la condición de refugiado. "El reglamento exige una serie de pautas, como el domicilio, etc... Queremos de Evo el compromiso de no hacer declaraciones políticas en la Argentina. Es una condición que le pedimos nosotros".

El expresidente renunció el pasado 10 de noviembre tras casi 14 años de Gobierno. Un día después de su dimisión abandonó el país en un nave mexicana, dentro un dificultoso operativo realizado por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su estadía en México Morales realizó varias declaraciones, desde espacios gubernamentales, sobre el Gobierno de Añez y la situación de conflicto que continuaba en el país. Además, también participó de una serie de entrevistas en las que no descartó su intención de volver al país y llamó a sus organizaciones sociales a continuar en vigilia.

Hace unos días el exmandatario se movilizó hacia Cuba para una revisión médica.

Sobre la decisión de su nuevo traslado, Solá aseguró que Morales se siente mejor en Argentina. "Él se siente mejor acá que en México que está lejos, esto comenzó hace un mes y pico cuando nos dimos cuenta que Argentina o se a Macri en ese momento no le concedió asilo político", sus dos hijos están como estudiantes universitarios".

Morales llegó acompañado del exvicepresidente Álvaro García Linera, la exministra Gabriela Montaño y el excanciller Diego Pary, además de un exembajador de la OEA, que sería José Alberto Gonzáles, según declaró Solá.

Los hijos de Evo, Evaliz y Álvaro Morales también se encuentran en la Argentina desde el 23 de noviembre cuando llegaron por la tarde en un vuelo comercial.

"Cuando pueda entrar a Bolivia, entrará", concluyó el canciller.