Copa llama "radical" a Salvatierra y pide reactivar juicio contra Hugo Salvatierra por caso tractores

LA PAZ |

La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, calificó de "radical" a su colega Adriana Salvatierra y exigió que se reactive el juicio en contra del exministro de Desarrollo Rural y padre de su colega, Hugo Salvatierra por el caso de venta de tractores agrícolas.

"La expresidenta del Senado tiene decisiones muy radicales, puede pensar diferente, pero yo tengo otra percepción. Lamento que la justicia actúe tardíamente para unos casos y para otros sea rápido. Ustedes saben que el padre de la senadora era ministro y estaba metido en el caso de los tractores, pido a la justicia que investigue como corresponde y se dé una respuesta lo más antes posible", remarcó.

Esta jornada, la diputada demócrata, Lourdes Millares también pidió que se reactive el juicio contra el exministro, padre de la expresidenta del Senado.

Salvatierra fue acusado de vender maquinarias a productores menonitas, en vez de entregar en calidad de donación a campesinos bolivianos.

Denuncia de Copa

Copa también denunció que es víctima de agresiones psicológicas y hostigamiento de parte de un exfuncionario de la Cámara Alta y que, además, dijo es cercado a Adriana Salvatierra.

Durante una conferencia de prensa, Copa relató que el exfuncionario E.C., la demandó porque fue destituido de su cargo, ya que supuestamente goza de inamovilidad laboral porque su esposa, otra funcionaria pública se encuentra en etapa de gestación.

Sin embargo, la legisladora señaló que nadie puede obligarla a trabajar con gente que no es de su confianza. Lamentó que esta persona se aferre al cargo por su paternidad. También acusó, a la senadora Salvatierra de estar detrás de estos ataques.

"Mi persona ha sufrido agresión psicológica de parte de este exfuncionario, hice la denuncia, pero hasta ahora no hay respuesta. Este señor me demanda porque supuestamente tiene inamovilidad laboral (...). No es posible que me obliguen a mí, a trabajar con gente que no es de mi confianza, estoy siendo hostigada, perseguida, me están obstaculizando mi trabajo. No es ético de un profesional agarrarse del cargo por paternidad. Que entienda su expresidenta Adriana Salvatierra, que la presidenta (del Senado), ahora soy yo", remarcó.