Policía investiga posible fuga en el penal de Palmasola

Desde el mediodía de esta jornada se registra un ambiente de tensión en el penal de Palmasola. A pesar de que medios locales reportaron enfrentamientos y un intento de motín, el gobernador de Palmasola, Nelson Pacheco, informó que se investiga la posible fuga de un reo.

Pacheco descartó peleas y agresiones, "se está tomando lista a todos los internos".

"Todavía no han acabado de controlar el PC 4, todavía no se confirma nada, no hay enfrentamientos no hay nada", dijo por su parte, el comandante de la EPI Los Lotes, Erick Olguín.

La Policía desalojó a las personas que se encontraban en el interior del penal visitando a sus seres queridos y suspendió el ingreso de más familiares que se encontraban esperando afuera del recinto.

De acuerdo al reporte de Detrás de la Verdad, presuntamente existe un desaparecido en del pabellón PC 4.