Campesinos ratifican el rechazo de la presencia policial en el trópico

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) definió ayer, en su ampliado realizado en Lauca Ñ, mantener la posición de rechazar el ingreso de la Policía Boliviana a la región.

El ampliado decidió, asimismo, que en caso de que persistan las amenazas del Gobierno de no realizarse elecciones generales en esa región por ausencia policial, se iniciarán movilizaciones.

Los sectores sociales que se reunieron en Lauca Ñ también determinaron que se exigirá que las autoridades nacionales brinden las garantías necesarias para el normal desarrollo del proceso electoral.

La respuesta de las organizaciones surgió por las declaraciones del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien afirmó el pasado miércoles que si no se cuenta con presencia del Estado en el trópico cochabambino, no se podrán desarrollar elecciones en esa región.

Al respecto, la alcaldesa de Shinahota, Matilde Campos, señaló que si bien se tiene una posición sobre el tema, se consultará con las bases. “Nadie les ha botado (a los policías), al contrario, ellos han abandonado su fuente laboral en el trópico de Cochabamba. Creo que es una decisión más orgánica la que se maneja, pero nosotros siempre estamos con las bases”, dijo.

Campos añadió que la totalidad de la población debe encargarse de la decisión final sobre la posibilidad del retorno de la Policía.

La Alcaldesa afirmó también que pese a que no se cuenta con presencia policial, no se reportaron actos que requieren a los efectivos. “Siempre hemos estado organizados. Quizá si pasara algún accidente necesitaríamos de la Policía, pero hasta ahora no ha pasado nada grave”, dijo.

Para referirse a las advertencias de Murillo, la Alcaldesa señaló que no se puede hablar de elecciones de manera precipitada.

“No tenemos conformado el Órgano Electoral en su totalidad. Es muy prematuro hablar de que no se van a permitir (elecciones en la región) si todavía no tenemos la convocatoria. Entonces de repente (Murillo) está en su furia o no sabe cómo desahogarse, pero para mí son prematuras sus declaraciones”, afirmó.

Tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia del Estado, la Policía determinó el repliegue de las unidades del trópico, debido a la toma de sus estaciones.

Según se reportó, los pobladores causaron destrozos en las oficinas en las que los efectivos policiales trabajaban para controlar la zona. A la fecha, la presencia policial en los cinco municipios del trópico es nula y sólo se conoce del despliegue de la policía sindical, que se encarga del resguardo y seguridad en las centrales de las federaciones.

5 municipios sin policías. Hace un mes, la Policía replegó a sus efectivos ante la toma de las instalaciones policiales en la región

CSUTCB SE REUNIRÁ EN UN CONGRESO

Jacinto Herrera, ejecutivo de la Csutcb, informó que se reestructurará la conformación del ente sindical en un congreso nacional.

“Se ha instruido que se convoque a ampliados para conformar pactos de unidad entre los grupos que estuvieron firmes para unificar las organizaciones vivas. El congreso ordinario será en 60 días para reestructurar el comité ejecutivo en el trópico de Cochabamba”, afirmó el ejecutivo.

CRONOLOGÍA

8 - noviembre. La Policía inicia el motín en la ciudad de Cochabamba. La medida se replicó en los nueve departamentos.

10 - noviembre. Se inician los bloqueos en el trópico luego de la renuncia de Evo Morales a la presidencia del Estado.

26 - noviembre. Los productores del trópico definen ingresar en un cuarto intermedio y levantan los bloqueos.

11 - diciembre. Sectores sociales afirman que si la Policía quiere ingresar al trópico debe “pedir perdón de rodillas”.

11 - diciembre. El Subcomandante de la Policía de Cochabamba pide garantías para que los efectivos ingresen a la región.